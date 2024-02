A Evasões desta sexta: cafés com História

Eis a capa e os destaques da edição de 1 de março da Evasões, distribuída gratuitamente com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

Cafés centenários salpicam o mapa de Portugal. São espaços com passado, futuro e vitalidade. E há uma Rota que os celebra e dá a conhecer. Visitámos uma mão cheia destas casas onde a História se sente.

Novidades

Longe do Porto, o restaurante Seixo by Vasco Coelho Santos, nas encostas do Douro, a um passo do Pinhão, refresca a carta sem fugir da tradição e dos sabores regionais.

Ficar

Mostrar a beleza natural e o potencial do interior é o propósito do Puro Dão Hotel & Spa, aberto recentemente no epicentro da região vitivinícola, em Nelas. Com os olhos postos na serra da Estrela, quer ser o ponto de partida para descobrir o território.