A Evasões à sexta: os novos restaurantes com estrela Michelin

Confira a capa e os destaques do suplemento Evasões que chega às bancas esta sexta-feira no Jornal de Notícias e no Diário de Notícias.

Tema de capa

Os pratos, as personalidades e os pensamentos que elevaram o Sála by João Sá, 2Monkeys, Ó Balcão e Desarma à primeira estrela Michelin – e o Antiqvvm à segunda.

Passear

Esteve fechada mais de 20 anos e regressa num novo espaço – o Centro Comercial Brasília, na Boavista – e com uma oferta maior. A Bedeteca do Porto quer ser um polo agregador de fãs da banda desenhada e curiosos.

Novidades

A Real Companhia Velha apresentou os rótulos da Quinta das Carvalhas. Entre perfis clássicos e outros mais exóticos, sobressai o potencial para a produção de vinhos DOC Douro únicos.

