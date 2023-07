A clássica e urbana Praia da Amorosa, em Viana do Castelo, faz jus ao nome

Urbana, rochosa e de areia fina, com barracas de lona às riscas e longos passadiços de madeira, a praia da Amorosa, em Viana do Castelo, é apreciada por famílias e praticantes de surf e bodyboard.

Uma capela de paredes claras, no centro de um largo com o nome de Bonança, recebe imponente quem chega à praia da Amorosa, em Viana do Castelo. Apetece ficar por ali a desfrutar a leve sensação de se estar de férias e em liberdade, à descoberta de coisas novas. Ou tomar um café numa das esplanadas que rodeiam o pequeno templo, branco como a espuma do mar, que se adivinha perto.

Dali não se avista o extenso areal por trás das dunas e vegetação, mas o cheiro a maresia e o típico marulhar das ondas não enganam: há uma praia, e das grandes, muito perto.

A Amorosa é alvo da devoção de famílias inteiras, oriundas um pouco de toda a região Norte, que possuem segunda residência ou alugam casa, e desfrutam as férias na zona. Também é destino de praticantes de surf e bodyboard. Ou não fosse esta uma praia típica nortenha, com vento e águas revoltas e frias. O que não impede idas a banhos nas pequenas piscinas e lagos naturais que se formam entre as rochas, para alegria de novos e velhos.

É a clássica praia com barracas de lona às riscas e que é preferível frequentar pela manhã. Sem ou com menos vento, bonita e perfeita para relaxar, ler livros, revistas ou jornais, e fazer longas caminhadas na areia, a chapinhar na água do mar, às vezes misturada com algas. Passear pelos passadiços sobre dunas, que permitem observar lá do alto toda a praia e o oceano a confundir-se com o azul do céu. E ainda, para os que dispensam banhos de sol deitados na toalha, partir à aventura e explorar o manto rochoso que caracteriza a Amorosa e que é habitado por lapas, mexilhões, caramujos, caranguejos, pequenos peixes e estrelas-do-mar.

O que fazer ao redor da areia

Dormir em Areias Claras

Um pequeno hotel à beira mar, com esplanada e restaurante à mesma dimensão. Parece quase uma grande casa de família com vista sobre a praia e aromas marítimos a entrar pelas narinas. O Areias Claras situa-se a 30 metros do areal. Ainda guarda a traça original da antiga residencial que ali funcionou na década de 1980, mas convida a ficar com conforto de um hotel de verão, com duas estrelas.

Churrasco à saída da praia

À volta da praia da Amorosa há, naturalmente, vários restaurantes de peixe fresco e de pratos regionais, mas também uma churrasqueira. Na Rua da Alegria, a Churrasqueira d’Amorosa tem sempre fila à porta. Serve churrasco pronto a comer: frango, entrecosto, costeletão, criolos, bife, bacalhau na brasa.

Desafiar-se numa corrida de kart

O Kartódromo de Viana, situado no lugar da Areia, é uma das atrações alternativas da praia da Amorosa. Possui duas pistas, uma delas vocacionada para provas oficiais e outra orientada para formação de crianças, mas ambas disponíveis para lazer. Pessoas de todas as idades podem desfrutar de corridas (cronometradas) de 15 minutos, em karts individuais ou de dois lugares. Os preços variam entre os 17,50 euros e os 22,50 euros. No verão, o Kartódromo de Viana funciona das 9h30 às 12h30 e das 14h às 19h. Em agosto não encerra à hora de almoço e está aberto até às 20 horas. Está fechado à segunda-feira. Tem serviço de bar.

Como ir para a Praia da Amorosa

Do Porto, pela A28. Seguir pela saída 20 Antas/Castelo de Neiva/Neiva e depois pela N13/EN13-3, atravessando Castelo de Neiva até Amorosa.

Tem acesso a deficientes, bandeira azul, WC e chuveiros e estacionamento.