5 escolhas para viver a Páscoa e as cidades

Caçam-se os ovos da quadra desde Ponte de Lima até Lamego, nascem coelhos de chocolate originais e prosseguem os festejos vinícolas. No Porto, os artistas que avançam por sua conta e risco são evocados numa caminhada.

Rumo ao Norte e a um fim de semana XL em família

As cinco unidades hoteleiras Axis no Norte têm pacotes familiares para o fim de semana pascal de 29 a 31 de março. Cada uma com as suas atividades. No Axis Golfe Ponte de Lima há, por exemplo, oficina de pastelaria e prova de vinhos verdes (a partir de 200 euros). Já o Axis Viana (na foto) propõe chá das cinco e piano ao vivo no dia 30 e, pago à parte, almoço de domingo de Páscoa (desde 340 euros). Do Axis Ofir Beach Resort Hotel espere-se diversas atividades para crianças e almoço de Páscoa à parte (preços começam nos 260 euros). O Axis Vermar aposta em animação infantil e almoço de Páscoa à parte (a partir de 280 euros). Na Invicta, o Axis Porto Club tem jantar buffet na sexta 29 e mimos na Confeitaria do Bolhão (preços desde 476 euros). Reservas pelo site axishoteis.com.

Coelhos de edição limitada e uma tablete branca

Mais Páscoa, desta vez gulosa: à boleia da quadra, a marca de chocolates Glad estreia uma gama de coelhos recheados e uma tablete com especiarias. Os primeiros, de “produção limitada” (lê-se em nota de imprensa), combinam cacau do Equador e recheio de praline, onde entram amêndoas torradas do Alentejo, manteiga de cacau e a flor de sal. Valem 15 euros e existem em versões de chocolate negro (70%) e chocolate de leite (50%). A tablete de chocolate branco contém manteiga de cacau (35%), açúcar de coco e farinha de amêndoas, com recheio de cenoura liofilizada e especiarias – gengibre, canela, noz-moscada e pimenta da Jamaica. À venda em bglad.pt e na loja física da marca, na Rua António Bessa Leite, 1468, Loja 14, Porto.

Bem-estar para corpo, mente e estômago

O espírito da Páscoa também toma conta do Six Senses Douro Valley, em Lamego, entre 25 e 31 de março. Uma semana com atividades desportivas, programação para crianças, vinhos e comida regional. Para puxar pelo físico haverá, por exemplo, ioga, caminhadas, passeios de bicicleta e subida a árvores. Bem como oficinas de pintura de azulejos e de ovos de Páscoa, e “Pickles, iogurtes e germinados, entre outras. Uma introdução à enologia é feita em “The art of wine aromas”. Pelas 18 horas, diariamente, organizam-se provas de vinhos. Para crianças a partir dos três anos, haverá uma Cabana das Atividades. As atividades devem ser marcadas até às 20 horas do dia interior. No restaurante Vale Abraão será servido um almoço especial de domingo de Páscoa, com raízes nos sabores da região, que pode incluir patanisca de cogumelos locais com maionese de alho negro (nas entradas), pá de cabrito da serra (nos pratos principais) e pão de ló húmido com flor de sal e azeite virgem extra (sobremesa). Custa 95 euros por pessoa, bebidas não incluídas, e é servido entre as 12.30 e as 15 horas. A 3 de março, o Six Senses Douro Valley venceu na categoria Spa do Ano: Europa, nos World Spa & Wellness Awards 2024. Web: sixsenses.com.

Vinhos do Tejo celebrados em Santarém

São 26 os produtores de Vinhos do Tejo anunciados para a edição deste ano do Tejo a Copo, uma mostra que acontecerá a 23 de março no Convento de São Francisco, em Santarém. Entre as 15 e as 20.30 horas, o público encontrará três provas de vinhos comentadas pelo sommelier Rodolfo Tristão e por um convidado ainda desconhecido (inscrições gratuitas e no local), uma loja de vinhos com dois rótulos de cada um dos produtores envolvidos, petiscos criados pelos restaurantes locais Pátio da Graça e Tascá, música ao vivo e via DJ. A entrada é livre, mas a degustação dos vinhos implica a compra do copo de prova, por 5 euros.

Os paradeiros da arte independente no Porto

O projeto Campos Magnéticos arrancou em outubro, estende-se até junho e pretende funcionar como “um arquivo-vivo que procura mapear, organizar e divulgar uma rede informal de espaços geridos por artistas e curadores independentes no Porto, a partir dos anos 90” do século passado. Tem vida online, dará origem a uma exposição no Espaço Mira e a uma publicação, e sai para a rua em caminhadas mensais, batizadas Expansão de Campo. A próxima acontece a 16 de março, a partir das 15 horas, com ponto de partida no espaço Instituto, na Rua dos Clérigos, seguindo depois pelo Painel, Caldeira 213 e Uma Certa Falta de Coerência. A participação é livre e presenteada com um mapa, desenhado por Joana Oliveira e nascido para… desorientar. Web: camposmagneticos.netlify.app.