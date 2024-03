Puro Dão Hotel & Spa celebra a natureza e a região com vista para a Serra da Estrela

Mostrar a beleza natural e o potencial do interior é o propósito do Puro Dão Hotel & Spa, aberto recentemente no epicentro da região vitivinícola, em Nelas. Com os olhos postos na serra da Estrela, quer ser o ponto de partida para descobrir o território.

A silhueta da serra da Estrela impõe-se na paisagem que entra pelas janelas do novo Puro Dão Hotel & Spa, aberto em Nelas no verão passado. Essa vista desafogada para a montanha mais alta do território continental foi um dos muitos encantos que o casal Silvana Marques e João Figueiredo viram na região, e que os motivaram a colmatar a falta que sentiam de um alojamento que estivesse à altura da restante oferta turística. “Nelas é o coração do Dão, é uma localização privilegiada e o objetivo é isto ser um ponto de partida para o hóspede ir descobrir a região”, lança Silvana, administradora do hotel.

Assim, desde a sala de estar comum, no rés-do-chão, adornada com plantas naturais, uma grande lareira central a aconchegar o espaço amplo e janelas de cima a baixo que emolduram o postal da serra; até à piscina panorâmica, no segundo piso, que se alonga do interior ao exterior, com água aquecida a 30 graus a permitir banhos durante todo o ano com a cordilheira no horizonte, todo o hotel é uma grande janela aberta para a beleza natural do Dão.

A vista também está garantida em quase todos os quartos e suítes (uma delas tem jacuzzi na varanda), que primam por uma decoração minimalista e elegante, desenhada especialmente para o hotel pelo atelier de design Artspazios. “Todo o layout é muito pensado para transmitir ao hóspede uma sensação de bem-estar, de relaxamento e tranquilidade”, descreve Silvana. Para isso, propuseram-se a trazer para o interior elementos naturais e formas orgânicas – há mesinhas de cabeceira feitas a partir de troncos de árvores – , que se reproduzem por todo o edifício, cuja composição se resume a três materiais essenciais: betão, madeira (alguma reaproveitada de ruínas existentes no local) e ferro.

“O ferro consideramos que representa muito o que é a pureza característica da região, até de alguma dureza. Se há coisa que se destaca nos vinhos do Dão é serem vinhos encorpados, duros, fortes e a nossa pureza é uma pureza com corpo, com expressão, que tem tudo a ver com a cultura local. Afinal, é isso que nós queremos: mostrar o puro Dão”, resume a responsável.

Mostrar o Dão significa não só dar a conhecer a natureza e convidar os hóspedes a partir à descoberta, mas também pô-lo em cima da mesa. No Tertúlia, o restaurante do hotel, ao comando do chef Henrique Ferreira e do sommelier José Cardoso, propõe-se uma experiência enogastronómica focada na cozinha portuguesa, nos produtos endógenos de época, e nos vinhos do Dão (a garrafeira conta com mais de 300 referências). “É uma continuação das quintas à mesa”, define o chef.

Apesar do completo ramalhete de experiências que proporciona a quem o visita, o projeto hoteleiro ainda não está terminado, estando prevista a construção de uma aldeamento turístico, mais familiar, com 13 moradias, e a criação de um pomar/horta em redor do hotel onde serão produzidos alguns dos produtos servidos no restaurante, no bar e ao pequeno-almoço.

Puro Dão Hotel & Spa

Rua do Mondego, Lote 9, Nelas

Web: purodao.pt

Quarto duplo a partir de 100 euros (com pequeno-almoço)