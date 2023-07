O novo Vila Baleira Suítes, em Porto Santo, tem um pé na praia (e outros luxos)

O Vila Baleira Suites, na ilha de Porto Santo, tem 60 novos apartamentos para quem quiser pousar o pé nestas areias douradas portuguesas e usufruir da talassoterapia que faz jus à premissa grega: “Corpo são em mente sã”.

Vila Baleira Suites é um pequeno paraíso dentro do paraíso que é a ilha do Porto Santo, no arquipélago da Madeira. Há muito chamado de ilha dourada, é um pequeno pedaço de terra apenas a uma hora e meia de voo de Lisboa, no extremo sudoeste europeu, a 500 quilómetros da costa africana e a mil do continente europeu. Não há muita vegetação e a paisagem é em tons pastel, como que uma resposta ao reflexo do brilho do sol.

Bruno Martins andou cerca de quatro anos a fazer a côrte ao edifício, que acabou por sucumbir à paixão de toda a direção do grupo Baleira nos anos da pandemia. “Comprámos, fizemos obras”, confirmou o diretor-geral do Grupo Baleira, que tem o Vila Baleira Resort no Porto Santo, outro no Funchal e agora soma ao negócio este Suites. Desde junho que o grupo tem abertos 60 apartamentos, recuperados para fazer as delícias de quem busca serenidade, tranquilidade e um lugar sossegado longe dos afazeres ruidosos do Mundo.

O aparthotel tem a vista pousada no mar da praia do Porto Santo, com um alpendre em madeira sobre uma piscina generosa com acesso direto à areia. O olhar estende-se da água doce da piscina para a água salgada do mar. De azul para azul apenas com o hiato da areia dourada e fina.

Enquadrado na paisagem, há espaço para o bar de praia em cima da areia. Com esplanada, espreguiçadeiras e guarda-sóis.

Bruno Martins enfatiza que os clientes do Baleira Suites podem usar as comodidades do Vila Baleira Resorts – a escassos metros um do outro -, como é o caso das noites animadas com música, se se quiser fazer intervalo na paz.

O grande ponto diferenciador dos dois hotéis é a talassoterapia – isto é, o spa em frente à praia que serve o Vila Baleira Resorts e que a partir de agora também abrigará os residentes do Suites. Em rigor, a talassoterapia serve toda a ilha do Porto Santo. É o spa da ilha onde as piscinas ostentam água salgada. Há ainda massagens, ginásio, algoterapia, água quente com água do mar, sauna e outras coisas boas que fazem as delícias da saúde.

Para albergar e servir o maior número de turistas e residentes da ilha, este pequeno oásis em forma de spa entrará em obras em novembro, reabrindo em 2025, num investimento que pode ir até aos nove milhões de euros.

Porto Santo tem para lá de três mil residentes. No verão cabem 50 mil pessoas neste santuário de águas límpidas.