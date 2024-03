O novo Upon Vila, em Alcochete, tem piscina sobre o rio (e atividades pascais)

O grupo Stay Upon reforçou a sua presença na vila ribeirinha de Alcochete com um novo quatro estrelas com 89 quartos, terraço com piscina e ginásio. E agora também com brunch aberto a hóspedes e passantes, e com atividades de Páscoa para toda a família.

As marés do Tejo sobem e descem, vagarosas, enquanto os hóspedes do Upon Vila comem um snack e bebem um cocktail no Terraço da Vila. Convidativo a qualquer hora do dia, mas sobretudo ao entardecer, o terraço do hotel está aberto também a passantes com o objetivo de se tornar um novo ponto de encontro social na vila. Para isso, à vista desimpedida sobre a zona ribeirinha de Alcochete juntou sessões de música ao vivo, até ao pôr do sol, aos fins de semana. Já de uso exclusivo dos hóspedes são a piscina coberta e aquecida e o ginásio.

O Upon Vila é uma das mais recentes unidades do Stay Upon Hospitality Group, que gere dois hotéis em Lisboa e, com este, dois em Alcochete. Em termos de alojamento, dispõe de 89 quartos (dos quais, quatro suítes e quatro comunicantes, para famílias) com vista para o rio e para a cidade, e aposta em criar um ambiente despretensioso e familiar. Os interiores, espaçosos, têm móveis finalizados com folha de oliveira, produtos de higiene da Castelbel, máquina de café e uma decoração em tons terra, com pormenores rústicos em cerâmica.





Após o período do pequeno-almoço, o buffet é desmontado e a sala passa a poder receber trabalhadores remotos, disponibilizando Internet sem fios e tomadas elétricas. Já pequenas reuniões que requeiram maior privacidade podem ser feitas numa sala à parte. Existe ainda uma máquina de venda automática de comida. As refeições mais completas podem fazer-se no terraço – onde há um menu com hambúrgueres, wraps e petiscos ligeiros -, sendo que no futuro o hotel poderá vir a ter um restaurante, tendo já uma cozinha equipada para o efeito.

Nos tempos livres, os hóspedes podem explorar a pé a vila de Alcochete a partir da Avenida D. Manuel I (morada do hotel e ponto-chave para entender o período histórico em que a vila era um destino de verão da realeza), passear no bote de fragata Bote Leão (entre os meses de maio e outubro) e conhecer a flora e fauna das Salinas do Samouco, em plena Reserva Natural do Estuário do Tejo.

A Páscoa será celebrada com um programa de atividades comuns ao Upon Vila e ao Praia do Sal, permitindo a livre circulação dos hóspedes entre ambos. Massagens relaxantes com uma terapeuta, projeção de filmes infantis com pipocas e sumos de cortesia, concursos de conhecimento musical com DJ e provas de vinhos e queijos da Península de Setúbal são as atividades disponíveis neste hotel, nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de março. Já a tarifa de Páscoa, a partir de 99 euros/noite (mínimo de duas) é válida de 22 de março a 14 de abril.

Upon Vila

Avenida D. Manuel I, 465 (Alcochete)

Tel.: 210733790

Web: uponvila.com

Quarto duplo a partir de 85/120 euros (época baixa/alta), por noite, com pequeno-almoço.

As fogaças da Piqueira

As fogaças, feitas com farinha, açúcar amarelo, limão, canela, margarina vegetal, leite e água e cozidas em forno a lenha são de prova obrigatória na Piqueira, aberta desde 190 no Largo Almirante Gago Coutinho. O bolo está intimamente ligado à Festa do Círio dos Marítimos, realizada na Páscoa, e que evoca Nossa Senhora da Atalaia, que numa noite de tempestade terá emitido uma bola de fogo no céu para ajudar os marítimos a voltar a terra.