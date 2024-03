Grande Hotel Thermas, um templo de bem-estar em São Pedro do Sul

Um clássico da hotelaria de São Pedro do Sul apostou na construção de um novo spa que pretende atrair visitantes durante todo o ano com um ramalhete de experiências sensoriais. Massagens de assinatura, piscinas aquecidas e salas de relaxamento panorâmicas são algumas das propostas.

Ao descer a escadaria central do Grande Hotel Thermas, a madeira range sob os pés, denunciando a longa história do alojamento, ainda que uma recente intervenção lhe tenha refrescado os espaços e enriquecido com um spa monumental, debruçado sobre o rio Vouga, bem no centro da cidade termal de São Pedro do Sul. Inaugurado em 1919, o então Grand Hotel Lisboa dedicou-se desde essa altura a receber os termalistas que para ali vinham em temporadas fazer tratamentos nos balneários. Agora, numa tentativa de minimizar a sazonalidade do turismo termal, juntou à oferta de hotelaria e restauração uma nova área de bem-estar que pretende ser atração para o ano inteiro.

O novo spa foi construído de raiz do outro lado da rua e tem ligação ao edifício principal do hotel através de um túnel subterrâneo, para que os hóspedes possam sair confortavelmente dos seus quartos de roupão e usufruir de um ramalhete de experiências sensoriais. Começar com uma massagem de assinatura ajuda a entrar em estado de relaxamento, que se prolonga nos vários equipamentos, como a grande piscina central, emoldurada por arcos em pedra que evocam os antigos banhos romanos que estiveram na génese da tradição termal da cidade. O tanque, com água aquecida a 31 graus, estende-se para o exterior, num circuito que inclui jatos de água, jacúzi e um remoinho de água, permitindo banhos ao ar livre até no inverno. Para mergulhos refrescantes no verão, também há uma piscina de água fria ali ao lado, além de um bar de apoio, onde são servidos cocktails, sumos naturais e refeições ligeiras.





De regresso ao interior, descobre-se um rio subterrâneo – uma espécie de gruta que imita vários fenómenos meteorológicos –, uma mão cheia de jacúzis, ginásio, banhos turcos, fonte de gelo, chuveiros sensoriais, sauna, sala de relaxamento e uma piscina que será transformada num flutuário. Há também um terraço e uma piscina e zona de hidromassagem panorâmica, que goza de belas vistas sobre o rio Vouga e a sua margem arborizada.

A intervenção no hotel manteve a estrutura do edifício original, mas a imagem revitalizou-se, com a modernização dos quartos – além da construção de novas suítes, algumas das quais com jacúzi na varanda – e a remodelação dos interiores, que agora exibem uma elegância contemporânea.

Grande Hotel Thermas

Rua Principal, 390, São Pedro do Sul

Tel.: 232 723 360

Web: grandehotelthermas.pt

Preços: desde 200 euros/noite (com pequeno-almoço e acesso ao spa)