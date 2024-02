Casa das Letras, o alojamento alentejano que reúne muitas vidas e oito mil livros

Recheada de literatura, dos quartos às zonas comuns, a Casa das Letras veio dar palco à cultura na vila alentejana de Cabrela, Montemor-o-Novo. Um espaço que soma quatro séculos e muitas camadas.

Há quatro séculos de histórias para contar entre estas paredes. Aqui funcionou uma igreja, no século XVII, e foi ganhando outras camadas – casa do povo, centro de dia, sede de banda, creche. Depois de estar sete anos devoluta, em 2020 ganhou nova vida e novos visitantes, com a mão de obra e saber de carpinteiros, pintores e pedreiros locais, focando os holofotes no mundo literário. “Tenho muitos livros, sempre fui um grande amante da leitura”, explica David Lopes, que gere a Casa das Letras, na vila alentejana de Cabrela, com a mulher e os filhos. A juntar a essa paixão, o facto de nenhuma das cidades mais próximas ter uma livraria no ativo.

Na Casa das Letras – que é alugada no seu todo -, espalhados pelos três quartos disponíveis e pelas zonas comuns estão cerca de oito mil livros nacionais e internacionais. “Temos um bocadinho de tudo, da História à poesia, literatura, enciclopédias. Até manga temos”, frisa o responsável.

Os próprios quartos duplos (com capacidade para cama extra) têm temática literária: um evoca a história de Lisboa e seus poetas, como Fernando Pessoa; outro está ligado ao interior e às montanhas, inspirado na obra de Rentes de Carvalho, contando com fotografias cedidas pelo próprio; e um terceiro, “o maior quarto de alojamento local do Alentejo, com 53 metros quadrados”, é dedicado a Miguel Torga. Depois há as zonas comuns: sala de estar com snooker e piano; escritório; jardim com piscina exterior e churrasqueira; e claro está, a biblioteca onde se reúnem muitos dos livros da casa.

A 50 metros da casa está o Pátio das Letras, espaço-irmão onde se realizam debates, workshops e tertúlias ligadas aos livros e às artes em geral, basta ir estando atento à agenda nas redes sociais. Também no sentido de aproximar a cultura da população da vila, David é um dos organizadores do Alentejo World Heritage Festival, no final de junho, nesta vila. Mas há mais: quem passar pela Praça Central de Cabrela, pode visitar a cabine telefónica antiga que ali foi colocada, onde estão 250 livros à disposição, para levar, ler e entregar. Todas as quinzenas, há novas referências para descobrir.

Casa das Letras – Bed & Books. Praça da República, 1, Cabrela. Tel.: 265895044. Web: casadasletrasalentejo.pt. Preço: casa desde 180 euros/noite.