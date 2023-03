Crónica de Pedro Ivo Carvalho: Pôr do sol na Baía de Baiona

Deslumbrante, relaxante, reservado. Aqui bem perto há um spot privado para ver o crepúsculo deitado na cama ou dentro de um spa ao ar livre.

É fã do pôr do sol? Então é obrigatório conhecer este lugar. Se tiver dias disponíveis, o melhor é ficar. Por razões simples. Não fica muito longe, não é muito dispendioso e, se o tempo for generoso, dá para ir à praia, pescar, caminhar e praticar uma série de atividades desportivas.

Não é muito fácil encontrar um bungalow junto à praia a preços acessíveis. Mais difícil ainda é encontrar um bungalow literalmente na praia. Um pequeno paraíso para famílias, com miúdos pequenos, um lugar de eleição para uns dias bem passados entre amigos e uma alternativa a quem procura um ambiente reservado.

Estes bungalows ficam no parque de campismo de Baiona, na vizinha Galiza. Situados num longo braço de terra e separados da zona comum de campismo, têm à sua frente o Oceano Atlântico. Literalmente à sua frente. Atrás o rio Miñor.

O parque é razoável. É moderno, central, agradável no seu todo. Com serviços suficientes, quer de restauração quer de supermercado. Ótimo para crianças. Seguro.

Em família, ou com amigos, os bungalows de luxo do parque de campismo de Baiona são uma boa aposta.

Mas são os bungalows que marcam a diferença. Os mais antigos, de madeira, têm o seu encanto e foram bem conservados ao longo dos tempos. Os mais recentes apostam na privacidade, no luxo.

O importante é escolher um que fique na primeira linha do mar. Os da segunda linha, apesar de agradáveis e mais baratos, não permitem usufruir o melhor que aquela zona nos oferece, que é mesmo o pôr do sol.

Não são muito espaçosos. Dão para seis pessoas, mas o ideal é que a taxa de ocupação não seja superior a quatro. Com equipamento a cumprir os mínimos, estes alojamentos valem sobretudo pela sua localização. Estão tão próximos da praia que é possível usufruir do areal e da casa ao mesmo tempo. Estar a tomar banhos de sol e ir ao frigorífico recolher uma bebida fresca é mesmo uma realidade. Ou tão-só ficar a vigiar os mais pequenos enquanto se relaxa no spa, localizado no excelente espaço exterior que o bungalow nos oferece. Há ainda uma cama ao ar livre para aproveitar tudo.

No interior, uma cama de casal num quarto privado apenas separada do mar pelas enormes janelas de vidro. Portanto, é difícil escolher o melhor local para apreciar o amanhecer ou o entardecer. No segundo andar, quatro beliches para todas as idades.

O parque de campismo de Baiona está longe de ser perfeito, a praia nem sempre se encontra limpa, mas o pôr do sol compensa o resto.