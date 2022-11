O mercado de Natal da Praça abre já este fim de semana em Lisboa

É o primeiro ano em que a Praça, situada no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, abre portas à quadra natalícia. Além de um mercado com produtos portugueses, a iniciativa conta com um programa para todo o mês de dezembro. Inclui workshops, provas de vinhos e música.



É já neste, sábado dia 3, que se inaugura o mercado de Natal da Praça, Os Queijos Tavares, Sabores de Santa Clara, Why Not, Pachamama e Apiargo, são os responsáveis pelas iguarias a dar a provar aos visitantes. No que toca a música, sobe ao palco pelas 18 horas o projeto Cordel, que une Edu Mundo e João Pires. Ao final da tarde, as 19.30 horas tem lugar a prova de vinhos “Ceia de Natal: quais as melhores escolhas para se fazerem acompanhar com os pratos tradicionais da Consoada. A participação na prova custa 10 euros por pessoa.

A tarde de domingo, dia 4, é dedicada as crianças com o workshop “Carimba e embrulha”, que decorre entre as 14 e as 17 horas e custa 20 euros por criança. Atuam ainda ao final do dia os Radio Safari, um projeto de Dj Live Set que combina saxofone e precursão, às 17 horas.

Entre o leque de atividades, para o fim de semana prolongado de 8 a 10 dezembro destacam-se o workshop de velas de cera de abelha 100% natural, onde se aprende de onde vem a cera e a sua importância. Acontece entre as 14 e as 16 horas e custa 50 euros para duas pessoas.

No dia 10, decorre novamente a oficina “Carimba e embrulha” para os mais pequenos, a “prova de vinhos pós Ceia” dedicada aos vinhos fortificados: Porto, Madeira e Jerez, entre as 19 e as 20 horas por 15 euros e regressam igualmente na música os Radio Safari partir das 20 horas. Também no sábado e ainda no dia 11, o produtor Azores Gourmet marca presença na Praça com uma degustação de produtos da ilha que incluem desde morcela com doce de ananás, queijos e uma seleção de vinhos.

A Praça funciona de quinta-feira a domingo, com o seguinte horário: quintas-feiras das 17 as 23 horas, sextas-feiras das 17 as 00 horas, sábados das 12 as 00 horas e, domingos e feriados das 12 as 23 horas. Encerra no dia 25 de dezembro e 1 de janeiro, reabrindo a 5 de janeiro.

