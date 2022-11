A Praça é o novo espaço para comprar, comer e aprender sobre produtos nacionais

A Praça abriu o seu primeiro espaço, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, em festa com os produtores nacionais que nos trazem produções artesanais e sustentáveis. Um espaço que junta charcutaria, queijaria, mercearia fina, garrafeira, bar, restauração e muito mais.

Comer, comprar e aprender são os verbos que se conjugam na Praça, o novíssimo espaço de conveniência e lazer do Hub Criativo do Beato. Na esteira do sucesso da loja online com mais de 700 produtos “artesanais e orgânicos” provenientes de mais de 140 produtores, Cláudia Almeida e Silva – gestora do projeto, com 12 anos de experiência em retalho e consultoria – fala com orgulho da concretização desta fase do projeto que coloca os produtos nacionais e quem os faz no foco das atenções.

A Praça ocupará dois edifícios da antiga Manutenção Militar, do início do século XX, num total de 1700 metros quadrados. Para já, abriu o antigo bloco administrativo e oficina, mantendo o aspeto industrial original, com várias peças reaproveitadas. Os clientes encontram um bar, garrafeira, queijaria e charcutaria, mercearia, padaria e uma área dedicada a seis regiões DOP de azeite, a partir da qual se organizarão provas. Um dos objetivos é “colocar o azeite ao nível do vinho”, diz a responsável.

Graças à união entre o retalho alimentar e a restauração, os clientes podem provar os produtos antes de os comprar, e vice-versa, seja na Praça física, seja online. Na mercearia, por exemplo, há tostas, batatas fritas, arroz, leguminosas, frutos secos, chutneys, flor de sal, vinagre, sidras, ervas aromáticas, chás, compotas, biscoitos e bolachas de pequenos produtores. Sob a mesma lógica do que é artesanal, há pão de massa-mãe com farinhas biológicas moídas na mó de pedra de Paulino Horta.

Em 2023, a Praça crescerá para um segundo edifício – o Refeitório -, com talho de raças autóctones, peixaria com grelha, produtos frescos, secção vegetariana e uma zona de restauração integrada com o páteo exterior. Já o Torreão, onde antigamente os filhos dos oficiais tinham aulas, será a academia da Praça, dedicada à partilha de conhecimentos sobre alimentação, sustentabilidade e cozinha portuguesa. O Fórum, em estilo de auditório, acolherá novos produtos e produtores, palestras e concertos.

A Praça ao pormenor

Garrafeira

Nesta mezzanine encontram-se cerca de 250 referências de vinhos, de quase 100 produtores, organizadas por tipos de solo (granito, basalto, calcário e xisto). Mais de metade dos vinhos são de Espanha, França, Itália, Eslovénia, Áustria, Alemanha e Geórgia. Semanalmente há uma oferta temática, com vinho à garrafa e a copo, com taxa de rolha progressiva; e às sextas, entusiastas são convidados a abrir uma garrafa magnum, partilhando o momento com uma mesa de até 12 enófilos.

Charcutaria/Queijaria

Seis produtores do Minho, Trás-os-Montes, Beira Interior, Algarve, Alentejo e Algarve vendem aqui os seus produtos. De Alcoutim, por exemplo, chega uma perna de presunto com 24 meses de cura do produtor Feito no Zambujal. Mas também há chouriço, morcela, farinheira, paio do lombo e outros enchidos do fumeiro de D. Octávia (Sousel). O produtor em destaque muda semanalmente. Em matéria de queijos, a Praça trabalha com 15 a 20 produtores, nacionais e não só.

O que se come e bebe

Abóbora hokkaido assada ou em xerém com estufado de cogumelos, barriga de porco bísaro cozinhada a baixa temperatura com arroz do Sado e abóbora, ostras, sanduíches e tábuas para partilhar são algumas das propostas do menu da Praça, cuja cozinha é liderada pelo chef Glediston Santos. No bar, além de vinho a copo e todo o tipo de bebidas, há cocktails com produtos de norte a sul, como o Wild Top, com cenoura, pêssego e coentros, “uma ode à horta caseira do pequeno produtor”.