Na Parede, os sabores escandinavos provam-se na mercearia Maravilhas Nórdicas

Com avós e pais portugueses, a sueca Gabriela Braz encurta as saudades e as memórias de Malmo com a Maravilhas Nórdicas, mercearia que abriu na Parede. Além de produtos da Suécia, há sabores vindos da Noruega, Dinamarca e Finlândia.

Nasceu em Malmo, no sudoeste da Suécia, consequência da emigração dos avós e dos pais portugueses – estes últimos ainda crianças, na década de 1960 – para o país dos Abba, de Alfred Noble e de Ingrid Bergman. Aos 18 anos, Gabriela Braz mudou-se para Portugal, deixando a empresa de limpezas da família na Suécia, onde ainda tem dois irmãos a morar. “O sol foi uma grande razão. Lá faz muito frio”, diz, entre risos.

Quando sente necessidade, vai até ao país natal – como a própria diz, “hoje tenho o melhor dos dois mundos” – mas também ajuda a matar saudades de casa com a mercearia Maravilhas Nórdicas, que abriu há dois anos na Parede, depois de ter tido uma banca dentro do Mercado de Algés, durante uns meses, a servir como “teste” para esta loja física. “Correu muito bem, mas chegou a uma altura em que precisava de ter mais espaço e mais produtos”, conta a empresária de 34 anos, proprietária da única mercearia exclusivamente nórdica da Grande Lisboa.





A maioria do que aqui se vende vem da Suécia, mas também há produtos da Noruega, Finlândia e Dinamarca. “A minha vontade foi a de abrir um espaço que não existia no mercado. São produtos bons, que os nórdicos conhecem bem”, afirma Gabriela, acrescentando que existe uma grande comunidade de suecos nesta zona da linha de Cascais. Mas não só: “Os portugueses já vão conhecendo os nossos produtos também, outros chegam aqui por curiosidade”.

Pelas prateleiras há queijos de diferentes curas; manteigas com natas; bebidas energéticas sem açúcares; gin enlatado com vários sabores (arando, laranja ou toranja); arenque envinagrado com cebola, mostarda, natas azedas ou ovas, um peixe “muito popular” entre os suecos; combinados de especiarias; picles; cereais; chás; tostas; chocolates; gomas; batatas fritas com endro, cebolinho, trufa ou natas azedas; compotas e marmeladas; e uma vasta seleção de congelados, onde cabem as campeãs de vendas, as almôndegas, mas também quiches, bacalhau fresco, hambúrgueres e salsichas (incluindo versões veganas), pães variados ou carne de rena. No canto dedicado à garrafeira, podem comprar-se destilados, vinho e licores. Noutro recanto da mercearia, dá-se largas à cosmética e bem-estar.

Junto à entrada, também há espaço para enaltecer a cultura, fomentando-se a leitura com uma lista de livros, a maioria em sueco: a ideia é alguém levar um livro para ler em casa e devolvê-lo no final. Também junto à porta da mercearia – que, de resto, também exporta para o restante país, consoante encomenda pelas redes sociais – está um recipiente onde os visitantes podem colocar sugestões de produtos nórdicos que querem passar a ver nesta loja.

Maravilhas Nórdicas. Praceta Fernando Pessoa, 19B, Parede. Tel.: 211336460. Web: instagram.com/maravilhasnordicas. Das 10h às 14h e das 15h às 19h. Encerra domingo e segunda.