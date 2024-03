Vieira lança amêndoas de Páscoa vegan com chocolate e kiwi

Amêndoas nacionais cobertas com chocolate e kiwi são a novidade para a Páscoa da marca de bolachas e doces Vieira.

É um produto vegan que vem aumentar o portefólio da gama premium, da qual fazem parte as amêndoas de Chocolate Ruby com Ginja, as com Chocolate Negro 72% Cacau e Pistácio, as Amêndoas Chocolate Negro Caramelo com Flor do Sal ou as Amêndoas Chocolate Branco com Café, entre outras.

As Amêndoas Chocolate Plant Based Kiwi nasceram, explica a empresa em comunicado, para responder “ao segmento vegan, cada vez mais representativo”.

A Vieira de Castro, marca fundada em 1943 em Vila Nova de Famalicão, é conhecida pelas suas bolachas de Água e Sal, as amêndoas Cláudias e os rebuçados Flocos de Neve.