Tapioca de lavagante: dois hemisférios num só petisco, no bar Ilícito, no Porto

No bar Ilícito, no Porto, o chef André Silva segue a mesma regra do restaurante homónimo: a provocação. Aliada à criatividade, esta sobressai nas propostas de finger food, como a tapioca de lavagante.

Mantendo a linha experimental e irreverente assumida pelo Ilícito, o chef André Silva criou uma tapioca de lavagante: sabor a mar com crocância, numa inesperada combinação. O bar, integrado no restaurante homónimo do hotel portuense The Editory Boulevard Aliados, com entrada independente pela Rua do Almada, aposta na finger food e nos cocktails de autor. A ideia é apresentar propostas fora da caixa.

Agora, para os dias mais quentes, a sugestão vai para este petisco marítimo. Aqui, a tapioca (que é o amido da mandioca granulado) é cozida no caldo do lavagante, sendo posteriormente desidratada. O lavagante é laminado e servido em cima da tapioca, onde já se encontra a endívia fresca cortada e o queijo velho fundido com trufa. Remata-se com framboesa desidratada, ficando assim unidos vários sabores do mundo, da América do Sul ao Mediterrâneo, passando pelo centro da Europa.

Outro petisco que também combina com o verão é o preguinho de vitela jarmelista (raça autóctone da zona do Jarmelo, Guarda) com cecina (uma espécie de presunto de vaca) e molho barbecue. O lombo é fumado previamente para imprimir o aroma veraneante do churrasco. O preguinho é complementado com alface e acompanhado com chips de vários tubérculos.

Tapioca de lavagante: 18 euros