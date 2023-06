Sabores veganos na nova casa do Kind Kitchen, no Porto

Carta refrescada, novos cocktails e um horário mais alargado são as novidades do Kind Kitchen, que trocou o pequeno espaço na Rua do Bonjardim por uma loja de dois pisos na Rua de Ceuta.

Depois de quatros anos, o sempre concorrido restaurante vegano Kind Kitchen cresceu e mudou de casa. O projeto iniciado em 2019 pelas irmãs Ana e Eva Egmond saltou da Rua do Bonjardim para a Rua de Ceuta, ocupando o espaço deixado pelo Cultura dos Sabores.

A necessidade de uma loja maior para acomodar todos os clientes foi uma das razões que motivou esta mudança de localização, que permitiu aumentar o número de lugares para 50, distribuídos por dois pisos. A imagem da marca foi refinada, mantendo-se a colaboração com Contra, membro do Coletivo Rua, que fez uma intervenção no vão das escadas, e o horário prolongado até às 23 horas, havendo mais tempo para desfrutar dos novos pratos da carta e dos cocktails, também uma recente introdução.

No novo espaço, agora gerido por Ana e pelo marido Diogo Fernandes, dado que Eva se afastou do projeto, a vontade é de “fugir àquilo que é o normal dos restaurantes veganos”, oferecendo “propostas que tragam uma experiência ao cliente”.

Ao percorrer a carta, que continua a focar-se na gastronomia do mundo, os clientes fiéis vão encontrar alguns pratos familiares, como os nuggets de tofu com molho barbecue caseiro, os loaded nachos – agora com tortilhas artesanais -, os hambúrgueres – cujo pão é fornecido pela padaria poveira Bicho – e as bowls, que foram melhoradas. Por exemplo, o chili “con carne” passou a ser servido com cogumelos pleurotus assados. A aposta é ainda mais forte nos produtos frescos, em detrimento de substituições, que apenas surgem pontualmente, e nos microverdes.

Novidades também as há, como é o caso da bruscheta em pão de fermentação lenta com uma suave ricota de caju, beringela e curgete assadas e mistura de sementes, dos surpreendentes tacos de “camarão” e do refrescante ceviche de palmito, com um leche de tigre preparado com leite de coco, gengibre e alho. A carta das sobremesas cresceu e apresenta opções como cheesecake de maracujá, crumble de aveia e frutos vermelhos com gelado de baunilha e cookie com pepitas de chocolate com o mesmo gelado, produzido artesanalmente pela gelataria Portuense.

Os cocktails são a grande novidade do novo espaço, que conta com uma zona de bar no piso térreo. A bartender Lia Igreja criou quatro sugestões, recorrendo a frutas, ervas aromáticas e especiarias. Destaca-se o Tom Collins de maçã e manjericão, que junta gin, xarope de maçã verde com infusão de manjericão, limão, lima e água gaseificada; e o Paloma de Hibisco, à base de tequila, xarope de hibisco, sumo de toranja, lima, kombucha de hibisco e gengibre, e sal.