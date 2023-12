Restaurante Miss Jappa encerra ciclo de convidados com o restaurante Amaru

Termina na próxima quinta-feira, 7, a primeira edição dos pop-ups “Make It Jappa With”, durante os quais o chef do restaurante japonês Missa Jappa recebe chefs e espaços como convidados, para adicionarem pratos temporários ao menu. Esta quinta-feira será a vez de o restaurante peruano Amaru. Mas deverá haver novas datas em breve.



O restaurante Amaru, de comida peruana, na zona de Santos, em Lisboa, vai ser o próximo e último convidado da primeira edição da iniciativa “Make It Jappa With”, que tem ocupado as quintas-feiras do mês de novembro com chefs convidados. O desafio lançado é criar pratos que “encontrem o consenso entre o restaurante e o chef convidado”, sempre com a premissa de haver carta branca para a criatividade, e que todos os convidados proponham sabores de latitudes diferentes da do Miss Jappa, um restaurante japonês de base tradicional, no Príncipe Real.

Depois do chef João Baião, conhecido já pelas participações neste tipo de formato e do chef Pedro Abril, mais conhecido no meio como Kidabril, terem tomado conta da cozinha do Miss Jappa, será a vez de o restaurante Amaru mostrar o que vale, no dia 7 de dezembro. Cada convidado propõe, assim, cinco pratos da sua autoria, que são por sua vez conjugados com outros cinco pratos do menu disponível normalmente no espaço. A ideia é apurar, no final, os que merecem integrar a carta, na razão de dois por convidado.

Enquanto os chefs cozinham, o ambiente do Miss Jappa é alterado também sonoramente, com a participação de DJs convidados pelos chefs. O DJ da próxima sessão ainda não foi revelado, no entanto, poderá seguir o estilo dos DJs CVLT, conhecido no mundo eletrónico, e da artista Kruella d’Enfer, que na última data esteve e passar a sua coleção de vinis japoneses. Segundo a “Evasões” apurou, no jantar desta quinta-feira haverá também cocktails com pisco, bebida destilada tipicamente peruana. Em 2024, o Miss Jappa deverá fazer uma segunda edição da iniciativa.