Porto: cozinha de fogo em ambiente sofisticado, no Gastro by Elemento

O forno e o fogão a lenha têm lugar de destaque no Gastro by Elemento, o novo restaurante de “fire dining” do chef Ricardo Dias Ferreira, nas Antas. Ao balcão serve-se, olhos nos olhos, um menu de degustação que prima pela delicadeza.

Ricardo Dias Ferreira e Patrícia Lourenço conheceram-se na Austrália, para onde ele viajou com a ideia de ficar três meses, que se tornaram sete anos. Foram tempos de trabalho intenso para o chef, que já tinha passado por restaurantes de topo (inclusive, estrelados) noutros lugares. Mas, entretanto, o casal decidiu voltar a Portugal e abrir um espaço próprio. O Elemento nasceu em 2019, na Baixa do Porto, para provar que a cozinha de fogo podia traduzir-se em pratos modernos e delicados. E é isso que a dupla continua a mostrar, agora num registo mais cuidado, se bem que descontraído, no Gastro by Elemento, nas Antas.

O novo membro da família – inaugurado em maio, após longa maturação – é apresentado como um restaurante de fire dining, onde se pratica alta cozinha de fogo. Patrícia olha pela sala, enquanto Ricardo reitera a aposta em pratos confecionados de forma “menos tecnológica”, usando um método primitivo “para fazer algo mais século XXI”. Só que desta vez propõem uma experiência mais sofisticada, mais personalizada, servindo ao jantar, sem pressas, um menu de degustação com nove momentos e harmonização de vinhos.





Naquele menu, adaptável a vegetarianos, cabem tartelete de ervilha, pudim de amêijoa e macaron de lula, só para começar, seguindo-se pratos como pargo, dashi beurre blanc e ervas da ria ou presa de porco preto à Bairrada, alho assado e cantarelos. Ressalve-se, porém, que vai sendo atualizado, até mediante a disponibilidade e a sazonalidade das matérias-primas, de origem nacional, explica o chef, assinalando a preferência por um “produto sustentável” (como o peixe de anzol) e o aproveitamento de espinhas e sobras de vegetais para molhos e caldos.





No espaço destaca-se o balcão, com 14 lugares, de onde se vê toda a cozinha, incluindo o forno e o fogão a lenha, peça única que se estende por mais de cinco metros e tem carimbo português. O serviço é feito olhos nos olhos e a atmosfera, entre o minimalismo e o vintage, transmite conforto – como, de resto, as chamas.