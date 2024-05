Restaurantes KOB reforçam carnes wagyu em Lisboa e no Porto

Os restaurantes KOB, do chef Olivier da Costa, em Lisboa e no Porto reforçaram a oferta de cortes de carne wagyu com 20 dias de maturação, provenientes de uma produção na Alemanha. No menu já havia cortes do Japão e da Austrália.

Considerada a carne mais cara do mundo, a carne de raça wagyu caracteriza-se “pela sua alta percentagem de ácidos gordos insaturados, especialmente ácido oleico, o que contribui para o seu sabor intenso e textura macia”, explica o restaurante KOB by Olivier. Desde 2019 dedicado às carnes de alta qualidade neste o conceito, o chef e empreendedor introduziu recentemente três novos cortes wagyu no menu, provenientes da produção deste bovino na Alemanha.

“A Alemanha começa a dar os primeiros passos no mercado de wagyu, mas já deixa algumas promessas no que diz respeito ao futuro e à sustentabilidade. Embora a indústria seja relativamente nova, o wagyu alemão é criado em condições que procuram replicar as práticas japonesas tradicionais, [o que resulta numa carne] com marmoreio moderado”, lê-se em comunicado. Os cortes, para duas pessoas, vão da menor para a maior gordura entranhada.

São eles o Denver Steak Wagyu (300g), a Entranha Wagyu (300gr) e a Agulha da Barriga Wagyu (300gr). Estes cortes, que mostram a transversalidade da carne wagyu, vieram juntar-se aos já existentes, provenientes da Austrália – um dos maiores produtores da raça fora do Japão e que dá carnes com menor marmoreado – e do país do sol nascente, que há séculos cria esta raça isoladamente, com práticas e alimentação rigorosas que originaram uma genética singular.

Paralelamente à secção “Wagyu Lovers”, os clientes encontram especialidades do KOB como o bife tártaro, o bife Olivier e secretos de porco preto; assim como outros cortes de Portugal, Espanha, Irlanda, EUA e Argentina. Há mais de uma dezena de acompanhamentos à escolha e quatro molhos para compor a refeição a gosto. Em alternativa, também existem pratos de peixe: bacalhau à Brás e tentáculos de polvo grelhados, com grelos e batatas a murro.

O KOB by Olivier abriu em 2019 em Lisboa, perto do Rato e do Príncipe Real. A sala, decorada com apontamentos em cobra e sofás em tons de castanho, ganha destaque nas paredes em azul petróleo e nos 16 candeeiros especialmente desenhados para o espaço. No exterior existe uma esplanada, muito procurada sobretudo durante o menu de almoço (segunda a domingo), composto por entrada, carne, acompanhamento e sobremesa, a 18 euros/pessoa (sem bebidas).

KOB by Olivier Lisboa

Rua do Salitre, 169

Tel.: 934 000 949

Das 12h30 às 15h e das 19h30 às 01h. Sexta e sábado, das 12h30 às 15h e das 19h30 às 02h.

KOB by Olivier Porto

Rua Conde de Vizela, 149

Tel.: 918 280 080

Das 12h30 às 16h e das 19h30 às 00h. Sábado, das 19h30 às 02h. Domingo, das 19h30 às 00h.