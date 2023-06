Os bombons da Sim Chocolate ganharam uma casa na Ribeira do Porto

Os bombons premiados da Sim Chocolate, feitos por mãe e filha em Famalicão, acabam de chegar à Ribeira portuense. Em homenagem a um membro especial da família, o avô Mário, lançaram uma edição com recheio de espumante de vinhão.

O que começou como uma brincadeira no Natal de 2014, transformou-se em negócio sério, com loja em Famalicão, depois uma unidade de fabrico e agora, outra montra recheada de bombons que mais parecem joias, recém aberta na Ribeira do Porto. E Susana Azevedo, que nem gostava muito de chocolate, confessa, estava longe de imaginar tudo isto, quando naquela quadra natalícia foi com a filha Maria Inês para a cozinha fazer bombons para oferecer aos amigos e à família. O sucesso foi tal que a doceira autodidata começou a levar os seus chocolates a feiras e eventos da região. As encomendas foram aumentando, assim como a vontade de fazer mais e melhor, e daí nasceu em 2017 a marca Sim Chocolate & Flavours.





Os bombons artesanais, de recheio cremoso, são as estrelas da chocolataria e alinham-se na montra da nova loja da Ribeira como joias coloridas – cada cor corresponde a um sabor -, na sua maioria revestidos com chocolate negro, feito com cacau proveniente da Venezuela. Para a inauguração da nova morada, Susana lançou uma edição especial em homenagem ao seu avô Mário, cujo aniversário coincidiu com a abertura da loja. “Criei um bombom com espumante de vinhão, porque ele gostava muito de vinho verde tinto”, informa a neta.

Nos tempos livres da escola, é Maria Inês quem ajuda a mãe nas ideias para novos produtos, e de entre os mais de 60 bombons criados pela dupla – há cerca de 30 variedades em loja diariamente -, já perto de uma dezena foi premiada em diversas competições. É o caso dos bombons de mel, vinho do Porto, azeite, côco e lima, queijo, banana e amendoim, e o de malagueta. Este último nasceu por acaso, fruto de uma mistura de ganaches não planeada, mas que acabou por resultar. “Fui aprendendo com os erros, e o facto de não gostar muito de chocolate fez com que me esforçasse ainda mais para fazer algo que me convencesse”, sublinha Susana Azevedo.

A linha de bombons contempla também recheios mais clássicos, como o de frutos vermelhos, crocante de amêndoa, caramelo salgado, limão, menta ou café. A gama de produtos da Sim Chocolate estende-se a tabletes, crocantes, cacos e trufas, com opções vegan e sem açúcar. É caso para dizer que há um chocolate para todos os gostos.