Novo festival junta mais de 50 chefs no Ribatejo e Alentejo, durante um mês

De 1 a 24 de março, a primeira edição do Food Love Fest prova-se à mesa de 17 restaurantes espalhados por 12 localidades do Alentejo e Ribatejo. Em cada casa, há um menu exclusivo feito a seis mãos, com chef residente e chefs convidados de todo o país.

Em março, a gastronomia ribatejana e alentejana vai andar de mãos dadas e partilhar o protagonismo, como cabeças-de-cartaz do Food Love Fest, o novo festival que vai juntar, ao longo de todo o mês, mais de 50 chefs residentes e convidados vindos de norte a sul, 12 localidades e 17 restaurantes participantes. A primeira edição da iniciativa, promovida pela Entidade Regional do Turismo do Alentejo e do Ribatejo, em sinergia com a Amuse Bouche, arranca já esta sexta, dia 1 de março, e termina a 24.

Na prática, o Food Love Fest acontece quase sempre aos fins de semana, entre sexta e domingo, mas também há um dia útil no calendário festivo. Em cada restaurante aderente, foi criado um menu exclusivo a seis mãos (os trios são formados pelo chef residente e por dois chefs convidados), que darão primazia aos produtos e sabores do Ribatejo e do Alentejo, em almoços e jantares que decorrem ao mesmo tempo em várias localidades.

O festival acontece em Santarém, Sines, Évora, Montemor, Estremoz, Beja, Reguengos de Monsaraz, Alter do Chão, Porto Covo, Montemor-o-Novo, Monforte e Melides e conta na cozinha com nomes como Ana Moura, Filipe Ramalho, Miguel Laffan, David Jesus, Michelle Marques, Joachim Koerper, Francesco Olgliari, Gonçalo Queiroz, António Nobre, Rui Rebelo, Carlos Teixeira, António Galapito, Ruben Trindade Santos, Leopoldo Calhau ou José Júlio Vintem, entre outros.

Já no fim de semana de arranque, as festividades estreiam-se em Évora. Na sexta, há jantar no Tua Madre e no Origens. Já no sábado, o almoço faz-se no Sabores do Alentejo e o jantar é à mesa do Restaurante Convento do Espinheiro. No almoço de domingo, ruma-se até Montemor-o-Novo, no restaurante Poda. O preço destes almoços e jantares, de resto, varia conforme o preçário habitual de cada restaurante e as reservas devem ser feitas diretamente com cada espaço.

José Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, explica que o Food Love Fest é sinónimo de “acolher no Alentejo e Ribatejo o melhor que a região tem. Hoje, temos uma oferta de restauração de topo, do melhor que existe em Portugal e no plano internacional, e temos que puxar por ela. Temos uma geração [de chefs], uns mais novos, outros menos novos, muito eclética, muito interdisciplinar. É uma miscelânea de pessoas mais experientes e mais novas, que dão ao nosso panorama turístico uma grande força, dinâmica e vitalidade. O festival quer celebrar a diversidade, a força destes destinos, oferecer excelente comida, património e os nossos produtos sazonais”, frisa o responsável, salientando ainda que o Alentejo foi a região que mais cresceu no mercado nacional, em 2023, e congratulando a cozinha ribatejana com a recém-entrada no Guia Michelin [com o escalabitano Ó Balcão, de Rodrigo Castelo, que venceu agora a sua primeira estrela]. José Santos referiu ainda o desejo de realizar uma segunda edição do festival gastronómico em novembro.

Veja abaixo a lista de restaurantes e chefs que participam no Food Love Fest ao longo do mês.

1 Março (Sexta-Feira)

Tua Madre, Évora (jantar)

Chef Anfitrião – Francesco Ogliari. Convidados – Romina Bertolini (Café Tati, Lisboa) + Natalie Castro (Isco, Lisboa)

Origens, Évora (jantar)

Chef Anfitrião – Gonçalo Queiroz. Convidados – Rui Rebelo (Terraço Editorial) + Hugo Guerra (Lobo Mau)

2 Março (Sábado)

Hotel M´ar De Ar Muralhas, Restaurante Sabores do Alentejo, Évora (almoço)

Chef Anfitrião – António Nobre. Convidados – Luís Baena (Culinary Arts, Escola de Hotelaria de Lisboa + Celestino Grave (São Lourenço do Barrocal)

Restaurante Convento do Espinheiro, Restaurante Convento do Espinheiro, Évora (jantar)

Chef Anfitrião – Jorge Peças. Convidados – Hugo Silva (Estoril Palace, Estoril) + Paulo Florentino (Vila Vita, Armação de Pêra)

3 Março (Domingo)

Restaurante Poda, Montemor-o-Novo (almoço)

Chef Anfitrião – João Narigueta. Convidados – Filipe Bilro (Larau, Estremoz) + Letícia Silva (Malhadinha Nova, Beja)

8 Março (Sexta-Feira)

Restaurante Larau, Estremoz (jantar)

Chef Anfitrião – Filipe Bilro. Convidados – Margarida Cabaço (Antiga Chef São Rosas, Estremoz) + Guilherme Charão (Sushi Art, Estremoz)

Mercearia Gadanha, Estremoz (jantar)

Chef Anfitrião – Michelle Marques. Convidados – Ana Moura (Lamelas, Porto Covo) + Angélica Salvador (In Diferente, Porto)

9 Março (Sábado)

Pátio Real, Alter do Chão (jantar)

Chef Anfitrião – Filipe Ramalho. Convidados – Alana Mostachio (Lisboa) + Gonçalo Queiroz(Origens, Évora)

Casa do Gadanha, Estremoz​ (jantar)

Chef Anfitrião – Ruben Trindade Santos​​​​​. Convidados – Leopoldo Calhau (Taberna do Calhau, Lisboa)+ José Júlio Vintém (Tomba Lobos, Portalegre)

13 Março (Quarta-Feira)

Herdade do Esporão , Reguengos de Monsaraz (almoço)

Chef Anfitrião – Carlos Teixeira. Convidados – António Galapito (Prado, lisboa) + Francesco Ogliari (Tua Madre, Évora)

15 Março (Sexta-Feira)

Hotel L´And Vinyards, Restaurante Mapa, Montemor-o-Novo (jantar)

Chef Anfitrião – David Jesus​​​. Convidados – Bruno Rocha (Hilton, Porto Gaia) + Luís Gaspar (Sala de Corte, Lisboa)

​​​16 Março (Sábado)

Hotel Torre de Palma, Restaurante Palma, Monforte​​ (jantar)

Chef Anfitrião – Miguel Laffan​​​. Convidados – Vítor Adão, Planto (Lisboa) + Miguel Peres, Pigmeu (Lisboa)

Restaurante Lamelas, Porto Covo (jantar)

Chef Anfitrião – Ana Moura. Convidados – Hugo Brito, Boi Cavalo (Lisboa) + Ruben Trindade Santos, Casa do Gadanha (Estremoz)

17 Março (Domingo)

Restaurante Sem Nexo, Restaurante Sem Nexo, Melides​ (almoço)

Chef Anfitrião – Diogo Águas​. Convidados – Nuno Matos (Aethos, Ericeira) + Bernardo Syder (Chez Bernardo)​​

Hotel Sines Sea View, Restaurante Volta do Mar, Sines (almoço)

Chef Anfitrião – David Proença. Convidados – Daniel Costa (ex Alma) + João Pacheco (Maggo do Foggo, Santiago do Cacém)

24 de Março (Domingo)

Restaurante Herdade da Malhadinha Nova, Beja (almoço)

Chef Anfitrião – Joachim Koerper​. Convidados – Ricardo Costa (Yeatman) + Leonel Pereira (Check In, Faro)

Restaurante Amassa Restaurante Amassa, Santarém​​​​​

Chef Anfitrião – Francisco Calheiros​​​. Convidados: a confirmar.