No Davvero, em Lisboa, há um brunch harmonizado com cocktails bellinis

O restaurante italiano Davvero, nas Amoreiras, lançou um novo Bellini Brunch - Italian Style, este inverno, com bellinis (cocktail tradicional italiano) à descrição. Nos 39 euros por pessoa estão incluídos um buffet e um prato principal à escolha entre várias opções.

Depois de uma primeira edição composta por quatro momentos servidos à mesa, ainda durante a pandemia, o Bellini Brunch do Davvero – restaurante instalado no hotel Sublime Lisboa, no bairro das Amoreiras – ganhou um novo formato, no final do ano passado. A grande novidade foi a criação de um buffet, articulado com a hipótese de cada cliente pedir um dos pratos quentes da carta de brunch, como prato principal.

Durante toda a refeição são servidos bellinis, um cocktail tradicional italiano feito à base de prosecco e sumo de pêssego. No buffet, montado no comprido balcão do restaurante, está uma seleção de enchidos e de queijos italianos; pães caseiros; uma seleção de pratos frios e saladas; e uma seleção de pratos quentes. Para finalizar a refeição de forma doce, os clientes também encontram sobremesas e gelado caseiro do dia.

Já entre os cinco pratos quentes principais, os clientes podem escolher um. Entre as opções enumeram-se beringela com queijo parmesão, molho de tomate e mozzarella; tagliolini gratinado com presunto e cogumelos; paccheri com burrata e tomate cereja; tranche de dourada grelhada com legumes; e entrecôte de novilho com batata frita e molho gremolata. O Bellini Brunch é servido ao fim de semana, das 12h30 às 15h.