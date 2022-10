Davvero: o novo restaurante de Lisboa é uma viagem pela gastronomia italiana

O Davvero é o novo restaurante italiano das Amoreiras, com esplanada para os dias de sol. Na cozinha, estão dois chefs italianos que honram os clássicos.

O interior é um deleite visual: à esquerda, um discreto balcão de bar com cocktails clássicos, e à direita, um sofá de parede azul, mesas com candeeiros a meia-luz e uma parede de espelhos. Do edifício do século XX que deu lugar ao hotel Sublime Lisboa ficaram apenas o chão e as colunas originais, integradas agora no interior do restaurante Davvero. E porquê apostar num italiano, na esteira de outras aberturas semelhantes? Trata-se do primeiro restaurante multicultural do grupo Sublime e, mais ainda, de um gosto pessoal do proprietário, Gonçalo Pessoa, assíduo frequentador do italiano Cipriani, uma referência em Nova Iorque.

Gonçalo não fez por menos e contratou quem já conhecia a fundo os Cipriani, neste caso o chef veneziano Isaac Kumi, que sempre trabalhou ao lado de conceituados chefs italianos. A seu lado na cozinha aberta – onde também se pode comer ao balcão – estão o chef Pedro Calhau (que passou pelo Michelin Vista) e Mauro Abignente, chef de pastelaria responsável pelo tiramisú e outros doces que findam a refeição. A jovem equipa trabalha sob a visão do chef executivo Hélio Gonçalves, que criou para o Davvero um menu com pendor mediterrânico, fiel aos clássicos, às receitas autênticas e aos produtos de qualidade.







Embalados por um serviço de sala eficiente e atento, os clientes são convidados a provar o couvert composto por grissinis, brioche e pão branco, queijo parmesão, azeitonas, vinagre balsâmico e azeite Sublime. Já folhear o menu é como viajar do norte ao sul de Itália, com paragens particularmente interessantes como o baccalà mantecato, clássico veneziano à base de bacalhau. Nas entradas, vale a pena provar também o tártaro de novilho com ovo de codorniz e trufa. Tagliolini gratinado com cogumelos, tagliatelle com novilho estufado e porco ibérico, e melanzane (beringela) alla parmigiana são pratos principais que honram os clássicos. Numa breve ida à costa, também há pratos de peixe grelhado, e os amantes de carne têm muitas opções. A carta de vinhos tem referências próprias do Sublime (espumante, branco, rosé, tinto e moscatel) produzidas pela Brejinho da Costa.