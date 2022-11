Marlene Vieira celebra o outono com jantar ao lado de Rui Paula, Sá Pessoa e Geadas

Dia 15, a chef Marlene Vieira apresenta o primeiro de quatro jantares anuais dedicadas à sazonalidade, no seu restaurante Marlene, em Lisboa. O menu de degustação é criado com Rui Paula, Henrique Sá Pessoa e Óscar Geadas.

Marlene Vieira inaugura o primeiro de quatro jantares anuais que pretendem celebrar os produtos portugueses, assim como as estações, na sua mais recente casa, o Marlene, onde dá asas à alta cozinha. A iniciativa referente aos sabores de outono, que decorre para a semana, no dia 15 de novembro, vai reunir figuras da cozinha portuguesa com casas detentores de estrela Michelin, que se aliarão à chef Marlene na preparação do menu sazonal.

Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira), Henrique Sá Pessoa (Alma, em Lisboa) e Óscar Geadas (Pousada G, Bragança) são os primeiros nomes convidados para a iniciativa. O primeiro terá a seu cargo o marisco, o segundo o prato de peixe e o último o prato de carne. Os snacks e sobremesas do jantar de outono são responsabilidade da chef anfitriã.

O jantar dedicado ao outono começa pelas 19h30 e tem um custo de 170 euros por pessoa, com vinhos incluídos: espumante das Caves de São João, vinhos da Herdade da Aldeia de Cima e, para acompanhar a sobremesa, referências do produtor José Maria da Fonseca. Uma seleção líquida a cargo de Gabriela Marques, sommelier do Marlene. As reservas podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo 912626761.

“É com muito orgulho que recebo os chefs Rui Paula, Henrique São Pessoa e Óscar Geadas, três amigos, com quem me identifico profissionalmente, e com os quais partilho o respeito e o gosto pelos produtos da época. Cada estação do ano desafia-nos a criar pratos com técnicas contemporâneas que elevam a qualidade e a essência do produto sazonal, numa ode à nossa portugalidade, que tanto valorizamos. Acredito que somos privilegiados com os produtos que temos em Portugal, estes jantares vão faze-los “brilhar!”, partilha a chef.