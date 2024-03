Mar e fogo de mãos dadas, numa Lota renovada em Lisboa

No novo Lota Sea & Fire, no Saldanha, o chef Hugo Candeias trabalha a frescura do peixe e marisco nacionais com o conforto da cozinha de fogo e da grelha. Além disso, à barra chegam vinhos, petiscos e ostras.

O peixe e os frutos do mar que chegam diariamente de toda a nossa linha costeira – em especial da lota de Peniche, dos Açores e do Algarve – continuam a ser a inegável espinha dorsal desta casa do Saldanha, que agora surge renovada, redecorada e rebatizada. A Lota d’Ávila, que abriu há quase ano e meio, mais próxima do conceito dito clássico de uma marisqueira, dá agora lugar à Lota Sea & Fire, que tem na cozinha de fogo, na grelha e nos sabores fumados, um dos seus principais pilares.

A mudança concretiza-se pelas mãos do novo chef, Hugo Candeias, que reforça a Lota com cozinha de autor e técnicas mais criativas, à semelhança do que já faz no seu Ofício, lisboeta que entrou para os Bib Gourmand da Michelin em 2022. “As estrelas são as mesmas, o peixe e marisco”, conta Hugo, agora em “pratos mais conceptuais, tecnicamente mais elevados. Pratos de partilha, fazer coisas divertidas, com boa música e boa luz”, explica o chef do restaurante do Grupo Paradigma (que detém ainda o novo e muito concorrido Canalha, de João Rodrigues, também na capital).

E isso faz-se de forma eclética, pelos três espaços distintos da casa. Na sala de restaurante, a nova carta sugere propostas como vieira braseada com emulsão de pimentos Padrón e um cremoso molho dos mesmos, servida em concha; pastéis de bacalhau, com tempura fina; ceviche de lírio com laranja e amêndoa; batata Raiz de Cana com caril verde e mexilhões; carabineiro com bisque de marisco; camarão-tigre com molho de caldeirada; cachorrinho de gamba braseada; os arrozes (o negro, de choco, e o de peixe e marisco); ou a tarte folhada de fruta para terminar.

Já na barra, imperam os menus de almoço (entrada, prato do dia e sobremesa, a vinte euros), entrando em ação sugestões como caldeirada, massada de peixe, arroz de polvo e bacalhau confitado com grão, ovo e cebolada. A partir dos fins de tarde e noite fora, ganha palco a carta de vinhos, cocktails e de ostras (ao natural ou com dez molhos à escolha), além de pratos frios e petiscos, numa sinergia com os Altos Provadores (projeto que nasceu há cinco anos, com consultoria vínica, distribuição e garrafeira online).

Quanto à esplanada, na Duque d’Ávila, entra em ação a partir de maio e verão fora. “São três ambientes diferentes, mas todos convivem da mesma forma, em partilha e com descontração”, adianta o chef. No novo Lota Sea & Fire, o louvor aos produtos do mar vai continuar a fazer-se de várias formas: “No futuro, quero fazer aqui workshops, trazer especialistas e pessoas que trabalham peixe à séria”, remata Candeias.

Lota Sea & Fire. Avenida Duque d’Ávila, 42B, Lisboa. Tel.: 925906950. Web: instagram.com/lota_seafire. Restaurante: 12h30 às 15h30 e 19h às 23h. Encerra domingo à noite e segunda. Bar: 18h às 00h30, de terça a sábado. Preço médio: 35 euros