Holi Festival chega ao JNcQUOI Asia com menu especial, danças tradicionais e muita cor

O festival das cores chega a 21 de março ao JNcQUOI Asia, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, que durante cinco dias irá celebrar a cultura indiana com pratos pensados especialmente para a ocasião, espetáculos de dança, música e uma decoração a rigor.

O fim do inverno e a chegada da primavera dão mote ao mais icónico dos festivais indianos, em que as ruas se enchem de cor e as pessoas se pintam com tintas e pós coloridos: laranja para simbolizar a alegria, azul para a calma ou rosa para o amor. Este ano, de 21 a 26 de março, o JNcQUOI Asia junta-se às comemorações do Holi Festival, celebrando a cultura da Índia, um dos países cuja cozinha está representada no menu asiático do restaurante lisboeta.

Durante cinco dias, a festa faz-se “com um menu criado pelo chef Mário Esteves exclusivamente para a ocasião, música, atuação de bailarinas da Zariya Indian Performance Arts, danças tradicionais e contemporâneas indianas, decoração a rigor e oferta de flores que recriam a verdadeira essência do festival das cores”, anuncia o restaurante, em comunicado.

Nas entradas sugeridas pelo chef estão as batatas com alho e malagueta, o frango Nimbu com chutney de abacaxi, os bolinhos de grão recheados com queijo ou chamuça de peixe e camarão. Para prato principal, as escolhas incluem o caril de camarão tigre, malai kofta (bolas de batata e queija paneer fritas e envolvidas em molho de caril), peixe assado no tandoori ou ainda kebab de frango e borrego. Para o momento doce da refeição, o JNcQUOI Asia propõe duas sobremesas típicas indianas: Gajar Halwa (uma espécie de pudim de cenoura) e Rasgulla (dumplings de queijo mergulhados em xarope de açúcar).

Os pratos que compõem o menu especial do Holi Festival estão disponíveis ao almoço e ao jantar, entre as 12h e as 24h, e as reservas podem ser realizadas por telefone (21 051 3 000) ou por e-mail ([email protected]).