Há francesinha na fogaça no Festival de Francesinhas, na Feira

O Festival de Francesinhas arranca hoje em Santa Maria da Feira e decorre até dia 21 de junho, no Largo do Rossio. Até lá, há quatro francesinhas para provar, e uma dela é feita com fogaça.

Santa Maria da Feira recebe pela primeira vez o Festival de Francesinhas, após o sucesso das edições do Seixal e de Coimbra. A partir de hoje, e até 21 de junho, o Largo do Rossio, próximo do Castelo de Santa Maria da Feira, recebe a especialidade portuense preparada por quatro restaurantes, com mais ou menos ousadia.

Aos estabelecimentos portuenses Alfândega D’Ouro, Alicantina e Cufra junta-se o convidado da terra, o restaurante Deja Vu que apresenta uma francesinha especialmente desenvolvida para o evento. A Feirasinha trata-se de uma francesinha servida numa fogaça – um pão tradicional da Feira com massa fofa e adocicada – da Confeitaria da Feira e queijo da Lactimaf. O recheio junta produtos regionais e o molho é preparado com, entre outros ingredientes, cerveja artesanal feirense Quatrotorres. É terminada no forno a lenha.

O festival decorre entre as 12h às 15h e as 19 às 22h30, e é de entrada livre. O preço das francesinhas arranca em 10 euros.