Grupo Capricciosa sopra 18 velas com novo espaço no Cais do Sodré, junto ao Tejo

As pizas artesanais reforçam a oferta ribeirinha do Cais do Sodré com a abertura da quinta Capricciosa, com esplanada ampla junto ao Tejo. O novo restaurante coincide com o rebranding da marca e os 18 anos do grupo.

Na última década, a Capricciosa tem-se posicionado em locais de vista privilegiada e com a vizinhança à altura, seja junto às margens de rios ou próximo do mar. A premissa mantém-se com o novo restaurante, focado nas pizas artesanais em forno a lenha, que abriu em fevereiro no Cais do Sodré, ao lado do Tejo e com vista para a Margem Sul.

O novo espaço – que se junta ao leque de quatro Capricciosas já existentes, na Doca de Santo Amaro, Carcavelos, Cascais e Parque das Nações -, surge numa altura de rebranding das pizzarias, que passam a ter uma decoração mais moderna, dominada pelos tons quentes do tijolo e das madeiras claras. Mas também marca o ano em que o Grupo Capricciosa atinge a maioridade e celebra os seus 18 anos de vida, tendo hoje sob o seu abrigo outros restaurantes como a Doca de Santo (o primeiro, ainda na década de 1990), Irish & Co., Lat.a, Sophia e Sellva.

A quinta Capricciosa, que soma 250 lugares espalhados pelas salas interiores e pela ampla esplanada ribeirinha, mantém a dinâmica familiar com um espaço lúdico para crianças no piso superior. Além disso, a abertura traz a reboque novidades na carta como a mini piza de cogumelos com salada de rúcula, coração de alface, ervilha torta, maçã, quinoa tricolor, manjericão, orégãos e vinagrete balsâmico (12,8€); os gnocchi de batata, carne picada, cogumelos, molho de tomate, parmesão e pimenta (13,5€); o risoto com tomate, camarão, parmesão, tomate seco, limão e manjericão (13,5€); e uma nova piza doce, nas sobremesas, que leva nutella e açúcar em pó (5€).

Nas pizas, que ocupam boa parte da carta, somam-se mais de duas dezenas de opções, incluindo vegetarianas, mas também há espaço para focaccias, carpaccios, saladas, pastas diversas, escalopes de vazia, tartes e o clássico tiramisu. Quem preferir terminar ou antecipar a refeição de outra forma, tem neste restaurante um espaço dedicado aos Gelati da casa, complementar, mas que também funciona por si só, como grab and go, onde há sabores de gelado e sorvete como nata, baunilha, chocolate, morango, manga, limão ou framboesa, entre outros (uma bola a 3,5€).

5 perguntas a Ana Arié, responsável pelo Grupo Capricciosa:

A celebrar 18 anos do Grupo Capricciosa, este era o timing certo para este rebranding e para a abertura do novo espaço no Cais do Sodré?

Estamos a pensar neste rebranding há já dois anos. A marca Capricciosa é muito forte e tem prestígio no mercado, mas acreditamos que as marcas têm que se manter atuais. É muito importante não se cair na tradição e na herança, nem descuidar o ambiente, o conceito, a carta. E por isso temos vindo a fazer uma intervenção nas nossas lojas. Por agora no Cais do Sodré, nas Docas e em Cascais, mas a ideia é, até ao final do ano, a Expo e Carcavelos também estarem renovadas. A ideia é, no ano em que completamos 18 anos, ter uma marca com uma nova cara, mais fresca, mais atual. Manter os princípios que caracterizam a Capricciosa, o sermos democráticos e familiares, nas melhores localizações. Mantém-se tudo isso, mas o ambiente é mais simpático. As marcas só perduram quando estão próximas do seu consumidor.

Como é que tem sido a curva de crescimento do Grupo, nos últimos 18 anos?

Constantemente, conseguimos subir o fluxo dos nossos clientes habituais e isso é o nosso maior orgulho.

Também têm apostado recentemente na diversificação de oferta.

Neste caminho de modernização e atualização da marca, demos dois passos importantes. A criação da Gelati, que temos no Cais do Sodré, Carcavelos e Cascais, para que a experiência seja mais completa, e a criação da nossa food truck, que usamos para estar presentes em festivais e eventos, para estarmos mais próximos do público mais jovem. Em breve, vamos estar na Feira do Livro, Youth Festival e Festival Panda, por exemplo.

Quais são os planos futuros para expandir a marca?

Gostávamos muito de abrir a Capricciosa na Madeira, na Costa de Caparica e no Algarve. Estamos ativamente à procura de localizações. Mas também estamos a explorar outras localizações como Coimbra e Porto.

Porquê a escolha do Cais do Sodré para a nova Capricciosa?

Acreditamos que para Lisboa e para esta zona em si, é muito boa a vinda de uma Capricciosa. Primeiro, porque é muito pouco frequentada por nacionais e nós somos uma marca muito nacional. Tem uma localização mais turística do que costumamos ter, por isso é um passo importante para nós. A loja tem tido uma performance muito boa e estável, desde fevereiro.

Capricciosa Cais do Sodré. Armazém A – Compartimento, Porta 22, Cais do Sodré. Web: capricciosa.com.pt. Das 12h às 00h, todos os dias. Preço: saladas desde 12,5€; pizas artesanais desde 10,5; sobremesas desde 3,5€.