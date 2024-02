Festival leva Borrego Serra da Estrela DOP às mesas de Oliveira do Hospital

O borrego Serra da Estrela vai estar à mesa em duas dezenas de restaurantes de Oliveira do Hospital, colocando à prova, de 16 a 18 de fevereiro, aquele que é considerado um dos melhores sabores da região.

“Com este evento, a autarquia pretende captar visitantes que, cativados pelos melhores sabores da gastronomia local de excelência, possam descobrir e fruir da oferta e das potencialidades turísticas do concelho”, destaca a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Promovido por esta autarquia do distrito de Coimbra, o Festival de Gastronomia de Borrego Serra da Estrela DOP – “Borrego à Mesa” – irá decorrer nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, colocando este “produto de excelência” no centro das atenções de 21 restaurantes de Oliveira do Hospital.

“Tradicionalmente assado em forno de lenha, o borrego é uma das receitas incontornáveis que ocupa destaque na mesa dos oliveirenses e na Carta Gastronómica de Oliveira do Hospital”, indica, acrescentando ainda que se trata de um prato disponível na maioria dos espaços de restauração do concelho durante o ano inteiro.

Numa nota enviada à agência Lusa, a organização adianta que aderiram ao festival restaurantes situados na cidade e nas aldeias e vilas, de norte a sul do concelho de Oliveira do Hospital. Ainda no âmbito do evento, terá lugar, este sábado, um showcooking dinamizado pelo Restaurante Pedro’s, com a apresentação de borrego assado acompanhado de batata dourada. Terá lugar no Mercado Municipal de Oliveira do Hospital, entre as 10h e as 12h.

O Festival de Gastronomia de Borrego Serra da Estrela DOP – “Borrego à Mesa” conta com os apoios da Associação Nacional Criadores Ovinos Serra da Estrela e da Estrela (ANCOSE) e da Cooperativa de Produtores de Queijo Serra da Estrela. Segundo a autarquia, trata-se de um festival que serve ainda para “despertar a atenção” para a Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, “a maior festa do queijo de Portugal”, que este ano decorre nos dias 23 e 24 de março.

Veja aqui a lista de restaurantes aderentes.