Festival da Chanfana volta à Lousã com recorde de restaurantes aderentes

O Festival Gastronómico da Chanfana, na Lousã, vai decorrer de 17 a 25 de fevereiro, com o “maior número de sempre” de restaurantes aderentes, num evento que pretende ser um chamariz para um “mergulho” no território.

A 12.ª edição vai contar com um total de 25 restaurantes de todo o concelho que aderem à iniciativa, oferecendo aos comensais a chanfana, um prato típico da região feito com cabra velha assada em caçoilas de barro, revelou a organização, em conferência de imprensa. Segundo o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, a atual edição é aquela que regista “o maior número de restaurantes aderentes de sempre”, algo que mostra a importância do festival para o setor, mas também reflete um crescimento de negócios na área da gastronomia e restauração no concelho.

“Através deste chamariz, espera-se que o visitante possa mergulhar no nosso território”, vincou o autarca, acreditando que a gastronomia desempenha um importante papel na estratégia de promoção e atração da Lousã (distrito de Coimbra) na área do turismo. Para Luís Antunes, o Festival Gastronómico da Chanfana, organizado pelo município, “é um convite para se vir e desfrutar da Lousã num sentido mais alargado”.

Para além dos restaurantes aderentes, várias unidades de alojamento e de hotelaria vão praticar descontos durante o evento, tal como empresas que oferecem atividades na área do turismo.

O presidente da Câmara da Lousã realçou que há um trabalho conjunto com os restantes concelhos vizinhos, onde o prato também ganha destaque, fazendo com que a organização dos festivais gastronómicas seja sempre feita de forma coordenada. De acordo com o responsável, na edição de 2023, a autarquia recolheu mais de dois mil inquéritos preenchidos por comensais, com a maioria (80%) a serem de fora do concelho e mais de 90% a avaliar a refeição como “boa ou muito boa”.

Ao longo da semana, haverá também vários eventos culturais, nomeadamente sessões de leitura do conto para os mais jovens e visitas guiadas, entre outras iniciativas. Face à procura registada nos anos anteriores, a organização aconselha a reserva de mesa nos restaurantes, especialmente ao fim de semana. Na conferência de imprensa, também estiveram presentes José Redondo, da Licor Beirão, e Ana Souto, coordenadora da Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça.