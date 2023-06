Festa que é festa tem doces. Eis as bolachas de São João

Azeitonita, projeto de paparicos, tem novidades no cardápio. Bolachas com formas de manjerico e de sardinha para celebrar a época que se vive no Porto. Disponíveis agora e sempre.

Ao queque-manjerico de chocolate, que já estava na ementa, acrescentam-se as bolachas de São João, receita de manteiga, com formatos alusivos à época. Bolachas que são sardinhas decoradas com glacê, bolachas que são manjericos que levam bocadinhos de coco. Com quadras a preceito, obviamente. Com pronúncia do Norte, naturalmente. Com a assinatura da Azeitonita.

Os doces são aconchegados numa embalagem feita com papel de jornal, para lembrar onde era embrulhado o peixe, com quatro bolachas manjerico e quatro bolachas sardinha. Eis a mais recente novidade de Ana Costa, Nita para os amigos, arquiteta e cozinheira de mão cheia, e Cláudia Figueiredo, com formação em Turismo e freelancer na área de Comunicação, as caras e as mãos da Azeitonita.





“Não há festa sem doce”, diz Cláudia Figueiredo. Pois não. As bolachas entram no cardápio da Azeitonita e não mais sairão. “Assinalam uma data especial e ficam na ementa para sempre”, garante. Podem ser compradas no site e nas redes sociais da Azeitonita, são entregues em mãos na zona do Porto e arredores, podem ser levantadas perto do Parque da Cidade, na zona da Boavista.

A magia de São João está no ar e as bolachas são mais um argumento que evidencia a essência do projeto das duas amigas que resumem a sua arte da seguinte forma: “paparicos para amigos”. “Mostram a vocação da Azeitonita que cultiva essa alegria de juntar pessoas, usando a comida.” “Quisemos fazer alguma coisa nova, se fazemos é porque gostamos, e é uma alegria”, acrescenta Cláudia Figueiredo. Há história e há passado também. “Até há 80 anos, na véspera de São João, comiam-se torradas à meia-noite e bebia-se café com leite, na chegada das rusgas. No dia seguinte, anho assado com batatas em assadeira de barro”, recordam.

A Azeitonita cozinha e leva doces e salgados à porta de casa. Os paparicos são divididos em entradas, pratos principais, doces e datas especiais como o São João, o Natal, os dias da criança, da mulher, dos namorados, e uma homenagem a Maria de Lourdes Modesto com um pudim de azeite e mel. Há variedade na oferta. Rabo de boi, paella, folhadinhos de alheira com noz e compota de laranja inspirados num cálice desenhado por Siza Vieira, empadas de cozido à portuguesa em homenagem ao senhor Ventura de Miguel Torga, punhetas de bacalhau, bife Wellington, tarteletes de cogumelos, tarte de mojito fluorescente, pavlova, bavaroise de leite condensado. E mais alguns cozinhados prontos para colocar na mesa.