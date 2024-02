Aveiro vai ter jantares inspirados na vida e obra de Eça de Queirós

Nos dias 23 e 24 de fevereiro, o restaurante Prosa vai realizar os primeiros jantares queirosianos, com assinatura do chef Rui Paula. A iniciativa é um convite a falar sobre a vida e obra de Eça de Queirós, na antiga residência da família do escritor, o agora hotel MS Collection Aveiro – Palacete de Valdemouro.

Um mural com o rosto de Eça de Queirós, esculpido por Vhils, espreita pelas janelas da elegante sala do restaurante Prosa. É nesta atmosfera de ode à vida e obra do escritor, que acontecem já nos dias 23 e 24 de fevereiro, os primeiros jantares queirosianos, uma iniciativa do hotel MS Collection Aveiro – Palacete de Valdemouro, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro e a Fundação Eça de Queirós.

A programação da Capital Portuguesa da Cultura deu mote à criação destes eventos gastroliterários, mas a história do edifício onde no ano passado foi instalar-se o primeiro cinco estrelas da cidade já seria pretexto suficiente, não tivesse sido outrora a residência da família do escritor, ao qual se fazem referências um pouco por todo o hotel.

Com a curadoria da Fundação Eça de Queirós e do chef Rui Paula, os jantares queirosianos convidam a viajar pela obra de Eça de Queiroz, através de um menu especial que inclui produtos da região e pratos inspirados nas referências gastronómicas das obras de Eça.

Durante a refeição, serão declamados textos que compõem a obra queirosiana, pelo ator Pedro Lamares. No final do jantar, decorrerá uma tertúlia literária sob o tema “A Culinária em Eça de Queiroz”, com a presença de Carlos Reis, coordenador do Centro de Literatura Portuguesa e especialista em estudos queirosianos.

As reservas devem ser feitas através do email do restaurante: [email protected]. O jantar tem um valor de 120 euros por pessoa, ou 200 euros por casal.