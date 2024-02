Roteiro para celebrar o amor em Aveiro, à boleia da ria

Uma degustação de ostras, um passeio de barco pela ria selvagem ao pôr do sol, um jantar de autor, e uma noite num hotel de charme com spa fazem um programa à medida da efeméride, a tirar proveito do romantismo de Aveiro.

Não descurando um passeio pela malha urbana, para apreciar os edifícios de Arte Nova do Rossio, ou a bordo de um moliceiro, a deslizar pelos canais do centro da cidade, o romantismo de Aveiro também se estende à periferia, onde não faltam boas propostas para celebrar o dia de São Valentim de mão dada com o encanto da ria. Na Marinha Passagem, uma antiga salina a cinco minutos do centro, e acessível apenas de barco, Sandra e Sandro Sousa propõem um leque de atividades à altura da efeméride. O casal, fundador da Ostraveiro, uma empresa de produção de bivalves, abriu a propriedade ao turismo para dar a conhecer a sua beleza e tranquilidade. Uma visita guiada aos tanques de produção de ostras, amêijoas, berbigão e salicórnia, é uma boa forma de abrir o programa, que deve incluir ainda a passagem pelo miradouro ou pelas camas de rede, para apreciar a paisagem em sossego, e terminar com uma degustação dos produtos da ilha, em especial as ostras, ao natural ou gratinadas.

Assistir ao pôr-do-sol neste recanto na ria eleva o romance do momento a um novo patamar, mas fazê-lo a bordo do Gaivinha, um barco movido a energia solar que navega pela ria profunda, quase selvagem, também não fica atrás. A embarcação do projeto Sterna – Aveiro Ria Tours & Birdwatching percorre os esteiros da ria devagar e silenciosamente, permitindo observar a fauna e flora locais sem perturbar o sossego daquela zona protegida. Há várias rotas à escolha, com duração entre 90 a 120 minutos, mas para uma experiência mais intimista, é possível reservar a embarcação em exclusividade, e complementar o passeio com espumante da Bairrada e ovos moles.

Para assinalar a semana do amor, o MS Collection – Palacete de Valdemouro, o primeiro hotel de cinco estrelas da cidade – nascido da reabilitação de um edifício do século XVIII, outrora residência do pai e família de Eça de Queirós -, tem disponível até 17 de fevereiro um pacote personalizável. Ao alojamento para duas pessoas (com direito a uma surpresa no quarto) o hotel dá a opção de adicionar um jantar romântico e com harmonização vínica no restaurante Prosa, cuja carta, inspirada na ria e no mar, é assinada pelo chef Rui Paula; um momento a dois no spa do hotel ou ainda um bouquet de flores. Para terminar a noite sugere-se um brinde ao amor com o cocktail de assinatura “Kiss from the Rose”, que combina o toque floral do licor Saint Germain, combinado com vodka, sumo de lima e morangos.

Ostraveiro | Cais da Marinha Passagem | Web: ostraveiro.com | Tel.: 913453876 | Visitas guiadas desde 8 euros por pessoa (transfer de barco incluído)

Sterna | Web: sterna.pt | Tel.: 916780198 | Experiência a dois: 75 euros

MS Collection – Palacete de Valdemouro | Rua José Estevão, 50, Aveiro | Web: mscollection.pt | Tel.: 234245630 | Quarto-duplo a partir de 176 euros por noite (com pequeno-almoço)

Prosa | Travessa dos Ourives, 1, Aveiro | Tel.: 234245630 | Preço médio: 60 euros