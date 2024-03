El Guacamole: comida mexicana feita de raiz em Aveiro

El Guacamole trocou uma zona residencial em Vila Nova de Gaia por um lugar em frente à ria, no centro de Aveiro. Trouxe os clássicos de sempre: os nachos de milho roxo caseiros, as margaritas coloridas e o creme de abacate feito na hora, para garantir o sabor e a frescura.

Alegria será a palavra que melhor descreve El Guacamole. Está presente na música mariachi que anima a sala e nas cores que revestem paredes, mesas e cadeiras; nos sorrisos de quem recebe os comensais e na comida preparada por Luana Silva, que se rendeu à cultura e gastronomia do México desde que em 2014 foi trabalhar para o balcão de um restaurante mexicano em Leça da Palmeira. “Via aquela comida a passar e no dia da minha folga replicava em casa e chamava os amigos para provar. Fazíamos margaritas, tacos, chili, nachos…” Num desses convívios, já Luana vivia e trabalhava no Algarve, alguém disse que devia abrir um restaurante. “Pensei assim: vou arranjar um lugar, ponho meia dúzia de mesas coloridas, tem que ter uma cozinha, e começo.” Desafiou a sócia Ana Ribeiro e em 2019 nascia a primeira morada de El Guacamole, nos subúrbios de Vila Nova de Gaia.

A vontade de crescer fez a dupla procurar uma localização mais central, e no verão passado assentaram arraiais em frente à ria de Aveiro, junto ao Rossio. De Gaia trouxeram a decoração e a comida que conquistou clientes fiéis e ainda faz muitos deles deslocarem-se à cidade dos canais para matar saudades.

Uma das razões do sucesso será a confeção de raiz e a utilização de produtos frescos. Tudo é feito na cozinha de El Guacamole, desde os nachos, estaladiços e nada gordurosos, que chegam à mesa em duas cores (uns são feitos com milho amarelo e outros com milho roxo, típico da América do Sul), até aos molhos, que permitem ao cliente regular o nível de picante na comida. “Só é picante se quiseres”, lê-se na carta, em letras garrafais. A exceção é o chili. “Não abro mão de fazer como ele deve ser mesmo, tem de ser picante”, defende a cozinheira. Para refrescar há o guacamole, feito na hora, o ceviche de camarão ou as margaritas coloridas que Ana prepara no bar. Dali saem também os requisitados shots de tequila, mas para brindes com a famosa bebida mexicana é necessário colocar os sombreros (regra da casa).





A ementa vai sofrendo alterações a cada seis meses, para dar liberdade criativa à cozinheira, que está constantemente a testar novas receitas. Aos clássicos mexicanos também já juntou algumas invenções suas, como os croquetes de jalapenho, ou a enchilada, que leva um molho inspirado no da francesinha em vez do tradicional, que Luana considera ser demasiado picante para o paladar português.

Para breve, está nos planos da dupla uma viagem ao México, de onde contam trazer inspirações frescas, e ainda a introdução, em abril, de novos pratos, incluindo uma secção vegetariana. O regresso às origens, com a abertura de um novo restaurante em Gaia, também é um sonho assumido, mas para já o objetivo é criar raízes na cena gastronómica de Aveiro.

El Guacamole. Rua do Clube dos Galitos, 23, Aveiro. Tel.: 928 148 035. Das 12h30 às 14h30 e das 19h às 22h30, de terça a sábado. Preço médio: 15 euros