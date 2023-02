Do risoto às lulas recheadas, o que se come de novo no Jamie’s Italian Lisboa

A celebrar cinco anos no Príncipe Real, o restaurante de Jamie Oliver tem carta renovada. Sopa de abóbora assada, lulas recheadas, pappardelle com perna de borrego e um risoto vegetariano são alguns dos novos pratos do Jamie's Italian Lisboa.

Quando o Jamie’s Italian abriu, de frente para o Jardim do Príncipe Real, no início de 2018, era a mais recente morada de uma franquia de mais de 40 restaurantes-irmãos só no Reino Unido e outros 30 espalhados pelo mundo. Mas na sua primeira meia década de vida em Lisboa, o espaço de Jamie Oliver entre nós tem conseguido marcar pela diferença, ainda que em alguns detalhes ligado à nossa cultura à mesa.

“É o único Jamie’s Italian do mundo onde existem pratos do dia, ao almoço, durante a semana”, explica o transmontano João Lino, chef-executivo que lidera o comando da casa alfacinha. É neste campo que consegue trazer maior cunho pessoal – e nacional – à carta, como exemplificam os croquetes de alheira de Mirandela com risoto de grelos que já serviu. “Foi um prato que ele aprovou. Achou piada ao termos desconstruído a alheira desta forma”, acrescenta o chef.

Para assinalar os seus cinco anos, grande parte da carta fixa está renovada, pela primeira vez em dois anos, e tem novos pratos para provar no interior ou ao ar livre, pelos dois pisos e terraços com vistas sobre a colina do castelo, somando-se mais de 170 comensais. “Havia uma necessidade de mudança, de dar uma nova vida à carta, um refresh”, explica Lino.

Por estes dias, estreia-se a sopa de abóbora assada com sálvia e crocante desta, maçã, sementes de abóbora, crème fraiche e ciabatta tostada (3,95 euros); as lulas recheadas com camarão, curgete, alcaparras, anchovas, molho de tomate e marisco (8,25 euros); as almôndegas de carne picantes com mozarela, molho de tomate, parmesão e manjericão (5,95 euros); e a tempura de legumes e maionese vegana de alho (5,25 euros).

Nos risotos, há um novo de cogumelos assados, legumes sazonais e mozarela (15,25 euros); e na pasta, junta-se pappardelle com perna de borrego desfiada, ragu de ervilha, hortelã, ervas aromáticas e parmesão (16,25 euros). A versão do fish & chips de Jamie Olivera também reforça a carta, com filete de peixe do dia em polme de cerveja (18,25 euros) e no leque de pizas também há duas novidades: a Beef Polpetta, com molho de tomate, mozarela, almôndegas, alho, orégãos e parmesão; e a Carbonara, com molho branco, mozarela, ovo, panceta fumada, alho francês, alecrim e parmesão.