Desarma: o novo Michelin do Funchal quer ser o palco dos sabores madeirenses

Com apenas um ano de existência, o Desarma, no Funchal, entrou para o guia Michelin, conquistando um objetivo assumido desde o primeiro dia pelo chef Octávio Freitas. O cozinheiro fez-se rodear de uma equipa jovem e ambiciosa para criar aquele que define como o palco da gastronomia madeirense, e mostrar que não é preciso sair da ilha para alcançar as estrelas.

O Desarma chegou ao panorama gastronómico da ilha da Madeira há apenas um ano e já conquistou o seu lugar no Guia Michelin Portugal, com a primeira estrela a ser atribuída a um chef e grupo hoteleiro madeirenses (o restaurante está instalado no terraço do hotel The Views Baía, no Funchal).

A distinção foi um objetivo ambicionado pelo chef Octávio Freitas desde o primeiro momento e chegou como “prova que não precisamos sair da ilha para estarmos ao nível dos melhores”, defende o cozinheiro.





Nascido em Câmara de Lobos, Octávio Freitas fez toda a sua carreira na ilha da Madeira, um percurso de 26 anos que teve sempre os produtos regionais como imagem de marca. “Eu amo a Madeira e tudo o que envolva a minha ilha, e nunca consegui imaginar-me a viver ou trabalhar fora daqui. E sendo um apaixonado por esta terra só podia ter este bairrismo como regra principal da minha criação”, reconhece.

No Desarma, quis criar um palco de homenagem à gastronomia madeirense, com uma cozinha que, não sendo ficada no receituário tradicional, estuda e valoriza o produto, trabalhando-o com as técnicas que melhor o potenciam. “O Desarma é uma batalha de sentidos travada na boca, é uma viagem profunda à Madeira, que começa desde a descoberta da ilha, há 500 anos. Pela sua posição geográfica temos na nossa cozinha uma grande influência internacional, e aquilo que nós fizemos foi através de toda esta influência tentar comunicar uma cozinha mais ancestral. Fiz questão de me focar nos produtos mais endémicos da Madeira, como é o caso do funcho, que deu o nome à cidade do Funchal. Tenho, por exemplo, uma sobremesa criada à volta da história do vinho Madeira e do mel de cana, que são dois produtos muito âncora da ilha”, explica o chef.





Orgulhoso da sua equipa e das conquistas que já alcançaram, Octávio Freitas reconhece que a história do Desarma está ainda a começar. “Tecnicamente nós vamos melhorar, porque temos ambição de crescer, não só de manter. Ambicionamos continuar nesta rota e trabalhar para a segunda estrela, assim como para a estrela verde, ambicionamos ser mais responsáveis a nível ambiental”, projeta o chef.

Desarma. Hotel The Views Baía. Rua das Maravilhas, 74, Funchal. Tel.: 291 700 220. Web: desarma.pt. Quarta a sábado; serviços às 19h e 21h30. Preço: menus de degustação desde 155 euros por pessoa