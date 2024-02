Da lampreia às papas de sarrabulho, estão de volta os festivais gastronómicos de Barcelos

A iniciativa Sete Prazeres da Gastronomia já revelou o calendário gastronómico para Barcelos em 2024. À mesa, provam-se lampreia, rojões, papas de sarrabulho ou galo assado, entre outros pratos tradicionais.

Depois de, em 2023, se ter registado um recorde de participações por parte da restauração local, a iniciativa Sete Prazeres da Gastronomia está de volta e já tem datas marcadas para este ano. Ao longo de 2024, os fins de semana gastronómicos de Barcelos vão dar palco e atenção reforçados a um determinado produto ou prato tradicional, servido à mesa dos restaurantes aderentes espalhados pelo município.

A iniciativa, promovida pela autarquia, arranca já este mês, de 16 a 18 de fevereiro, com o fim de semana dedicado à lampreia do rio Cávado, ou não estivéssemos em plena época do ciclóstomo, com a participação de 17 restaurantes locais. Seja à bordalesa, assada ou em arroz, por exemplo, a lampreia será degustada nas seguintes casas: Bagoeira, Casa dos Arcos, Chuva, Cozinha Regional de Barcelos, Dom Carlos, Galliano, Maria de Medros, Manjar das Estrelas, Os Mouros, Pedra Furada, Restaurante O Cruzeiro O Rabeca, Solar das Fontes, Taberna Lopes e Taberna do Armindo, Taberna O Chico, Taberna O Manhoso e Vera Cruz.

De seguida, e com mais dias em ativo, de 8 a 17 de março, segue-se a Semana Gastronómica do Galo, dos Rojões e das Papas de Sarrabulho. Já em maio, de 18 a 20 de maio, arranca o Fim de Semana do Bacalhau, e de 19 a 21 de julho o Fim de Semana dos Petiscos.

O Concurso do Galo Assado celebra a vinda do outono e chega de 11 a 13 de outubro e o Fim de Semana do Pica no Chão está agendado para 15 a 17 de novembro. O último festival gastronómico, em antecipação da época festiva, dedica-se ao mundo da pastelaria, com a iniciativa Barcelos Tentações de Natal, a 7 de dezembro.