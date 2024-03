Da farinha de milho aos totopos: esta mercearia lisboeta dá um salto ao México

Esta Casa Mexicana em São Bento, Lisboa, convida a participar numa aula de cozinha com os produtos mais típicos, entre os quais se contam o milho branco, as malaguetas e os molhos. A loja online faz entregas em qualquer ponto de Portugal continental.

Elemento basilar da culinária mexicana, o milho branco é utilizado para confecionar chilaquiles, tacos, enchiladas e um sem número de outros pratos caraterísticos do país. “Sem milho, estas comidas não existiriam”, comenta Jonathan Coronel, sócio-gerente da Casa Mexicana, fundada por Pauline Gallardo. Ambos são mexicanos e têm neste espaço uma extensão da oferta da loja online, criada em 2021 por Pauline como forma de “matar as saudades de casa”, numa altura em que a pandemia impossibilitava as viagens que fazia regularmente até ao país-natal.

Jonathan pega num saco de farinha de milho branco e explica que só a farinha “nixtamalizada” é a adequada para fazer a massa maleável das tortillas, por exemplo, com diferentes recheios. Além da farinha de milho, as próprias tortillas já feitas, ideais para formar os tacos mexicanos, e as salsas (molhos) são os produtos mais comprados na mercearia, seja por restaurantes ou chefs, seja pelo público em geral. Foi, aliás, graças ao sucesso da banca temporária da marca no mercado de São Bento que Pauline decidiu alugar este espaço, montado pelos dois sócios.

Um tanque de lavar roupa descartado é o suporte de garrafas de refrigerante, enquanto a frase “Viva México!” dá ritmo à parede central da loja, marcada ainda pelas cores vivas da bandeira. Outro dos produtos em destaque nas prateleiras são as malaguetas que, segundo Jonathan, só se vendem aqui. São a base de muitos molhos e há que saber usá-las. “As grandes não picam, ao contrário das pequenas; há umas que dão cor e outras que dão sabor” aos pratos. Exóticas são também os nopal, folhas de catos que muitas vezes são como “o bife dos vegetarianos”.

Nas prateleiras da mercearia Casa Mexicana cabem ainda totopos para molhar no guacamole, cervejas Corona, pipocas e chupa-chupas com chile (picante), chocolates e outros doces para crianças. À parte encontram-se algumas referências de tequila (boa para misturar com outras bebidas) e mezcal (mais suave e fumado). Há ainda artesanato mexicano como pequenas canecas para beber, bijuterias e caveiras em cerâmica pintadas à mão pela irmã de Jonathan.





Casa Mexicana

Rua da Quintinha, 72B (São Bento)

Tel.: 223209458

Web: casamexicana.shop

Das 11h às 19h. Sábado, das 11h às 17h. Encerra domingo.