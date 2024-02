Chef Rui Silvestre assume cozinha do Fifty Seconds, em Lisboa

Do Vistas, no Algarve, para o restaurante Fifty Seconds, em Lisboa, Rui Silvestre anunciou esta quinta-feira numa conferência de imprensa que é a partir de agora o novo chef executivo do espaço gastronómico instalado no topo da Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações.



O chef Rui Silvestre, que em dezembro último anunciou a sua saída do cargo de chef executivo do restaurante Vistas, no Monte Rei Golf & Country Club, em Vila Nova de Cacela (Vila Real de Santo António), é agora o novo chef executivo do restaurante Fifty Seconds, no topo da Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa. A novidade foi anunciada numa conferência de imprensa na manhã desta quinta-feira, 11, no hotel Myriad by Sana.

Rui Silvestre, natural de Valongo e a viver no Algarve desde os 10 anos, estava à frente do Vistas desde 2018. Em 2015, aos 29 anos, tornou-se o mais jovem chef português a ganhar uma estrela Michelin, ainda quando chefiava a cozinha do Bon Bon, no Carvoeiro.

Esta novidade sabe-se a poucos dias da realização da primeira gala do Guia Michelin exclusiva para Portugal, a ter lugar no NAU Salgados Palace & Congress Center, em Albufeira, dia 27. Recorde aqui as expetativas do chef sobre o evento, no qual vai coordenar a cozinha responsável pelo jantar servido aos participantes e convidados.

O restaurante Fifty Seconds abriu em 2018, com a assinatura do chef basco Martin Berasategui, então o mais estrelado de Espanha – 10 estrelas Michelin no total. Como chef residente estava, há cinco anos, Filipe Carvalho, que em novembro do ano passado anunciou a sua saída do projeto, para assumir o futuro restaurante de peixe e marisco do grupo JNcQUOI, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. O restaurante Fifty Seconds, instalado a 120 metros de altura na Torre Vasco da Gama, tem uma estrela Michelin.

(Notícia em atualização)