Rui Silvestre: “Um Guia Michelin só para Portugal é uma motivação para todos”

Rui Silvestre, chef do restaurante Vistas, em Tavira, desvenda alguns pormenores da gala Michelin a ter lugar no Algarve, em fevereiro de 2024, que marcará a estreia dos guias exclusivos para Portugal. Lembra que “todos os anos existem expetativas” sobre quem ganha e acredita que, mais do que o número de novas entradas, o que interessa é aproveitar o reforço de valor da alta cozinha portuguesa.



A seis meses e meio da realização da primeira gala do Guia Michelin exclusiva para Portugal – a ter lugar no NAU Salgados Palace & Congress Center, em Albufeira, no Algarve, a 29 de fevereiro de 2024 -, Rui Silvestre revela que “ainda não existe grande pressão nem ansiedade” entre os chefs da região. “Ainda falta tempo e estamos mais preocupados em trabalhar e ter os restaurantes cheios”. “Mas acho espetacular termos uma gala em Portugal, independentemente de quem vai cozinhar ou organizá-la”, sublinha o chef do Vistas, no Monte Rei Golf & Country Club.

Lembrando que “todos os anos há expetativas” acerca de quem entra para o guia vermelho, Rui Silvestre não acredita, no entanto, que pelo facto de a partir deste ano haver um Guia Michelin exclusivo para Portugal, o país vá somar um número muito maior de estrelas. “Não me parece que seja isso que vá acontecer. Não podemos controlar quem ganha ou não. O que podemos fazer é reforçar a atenção mediática que o país vai ter”, tendo em conta que se trata de um evento para “cerca de 500 convidados”. “O nome de Portugal vai internacionalizar-se ainda mais”, acredita.

“Ter uma gala em Portugal vai ser uma motivação para muitos mais cozinheiros. A partir do momento em que vamos ter mais cobertura mediática e mais olhos postos em nós, vai ser uma motivação para toda a gente, para os diretores de hotéis e os proprietários de restaurantes investirem. A gala é também a prova de que estamos a fazer bem feito. Se não houver qualidade a nível de gastronomia não há guia Michelin. Há países com muita tradição gastronómica que não têm guia”, sublinha o chef, que viaja muito pelo mundo e reforça sempre “a diversidade única” do país.

Rui Silvestre vai ser um dos organizadores da parte gastronómica da Gala Michelin 2024, a par do chef Dieter Koschina, do resort Vila Joya, também no Algarve. “O nosso trabalho vai ser coordenar o que cada um dos chefs vai cozinhar, sendo que vai haver mais chefs da região”, revelou à “Evasões”. Natural de Valongo, perto do Porto, Rui Silvestre vive desde os 10 anos no Algarve e ganhou a primeira estrela em 2015, sendo então o mais jovem chef português de sempre a obter esse reconhecimento, com 29 anos. Em 2019, obteve uma estrela para o Vistas.

Espera-se que o Guia Michelin Portugal 2024 evidencie a evolução gastronómica encontrada em Portugal pelos inspetores do Guia, à semelhança do que foi a edição de 2023 (ainda dedicada a Portugal e Espanha), onde foram incorporados cinco novos restaurantes portugueses com uma estrela. Atualmente, Portugal tem sete restaurantes com duas estrelas, 30 com uma estrela, 38 Bib Gourmand e três projetos reconhecidos com a Estrela Verde Michelin, que premeia boas práticas em prol da gastronomia sustentável.