Borrego à mesa no Alto Alentejo para celebrar a Páscoa

Até dia 7 de abril, o borrego do Alto Alentejo está à mesa de 129 restaurantes da região.

Borrego assado ou em ensopado, costeletas fritas ou grelhadas são algumas das sugestões da 3.ª Quinzena Gastronómica Terras do Borrego. A região celebra assim a Páscoa, com um produto IGP, e tendo, mais uma vez Jorge Peças como embaixador. O chef, natural do concelho de Sousel, que promove esta iniciativa, dirige a cozinha do hotel Convento do Espinheiro, em Évora.

Paralelamente, Sousel recebe a 1.ª edição do Festival Terras do Borrego, de 29 de março a 1 de abril, no seu Pavilhão Multiusos, evento de três dias concebido para dar continuidade à afirmação da marca – Sousel, Capital do Borrego.

A lista dos 129 restaurantes aderentes do distrito do Portalegre está disponível em Sousel, Capital do Borrego.