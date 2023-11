Boa-Bao apresenta pratos da gastronomia Peranakan durante a época festiva

A partir de dia 7 de dezembro e durante um mês, o restaurante pan-asiático Boa-Bao - com casas em Lisboa e no Porto - convida a conhecer a cozinha Peranakan, do sudoeste asiático, que funde as tradições culinárias chinesas, malaias e indonésias.



Para celebrar esta época de festas, o Boa-Bao apresenta propostas Peranakan. Esta é a culinária tradicional dos Peranakans, povo que descende de emigrantes chineses que a partir do século XV se começaram a instalar no Arquipélago Malaio.

Para apresentar a sua gastronomia, o restaurante optou por uma carta com uma entrada, dois pratos principais uma sobremesa. A começar está o Karipap, pastel vegetariano de massa folhada recheado com caril de batata. Aqui é servido com um molho de pimenta.

No pratos, há um um caril de frango, chamado Ayam Kapitan. Aqui realça-se a combinação de especiarias, ervas aromáticas e ingredientes locais – erva príncipe, galanga, açafrão, coco e pasta de camarão. A outra opção o Prawn Sambal. Este sambal de camarão passou por muitas adaptações ao longo dos tempos, sendo que na receita original, o marisco é cozinhado num molho especial picante, aromatizado com erva príncipe e gengibre.

A sobremesa Aiskrim Bijan Hitam é um gua bao recheado com sésamo negro e erva príncipe e acompanhado com gelado de sésamo negro e amendoim.

Horários da época natalícia no Boa-Bao

Em Lisboa, os horários de funcionamento do restaurante mantêm-se iguais, sendo que nos dias 24 e 31 de dezembro vai estar aberto o dia todo. No Porto, será possível visitar o restaurante das 12h às 22h30, nos dias 24 e 31 de dezembro, bem como no dia 25 de dezembro no horário de jantar das 19h00 às 22h30. No primeiro dia do ano, o restaurante da Rua da Picaria vai alargar o seu horário para serviço de almoços das 12h00 às 15h30 e volta a abrir das 19h00 às 22h30. No Boa-Bao do Porto é ainda permitido fazer reservas para grupos com um mínimo de 10 pessoas.