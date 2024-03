Blue Bistrot, em Lisboa, renova espaço e reinventa a cozinha portuguesa

O Blue Restaurante e Bar, entre o Rato e a Avenida da Liberdade, chama-se agora Blue Bistrot e não é apenas o nome que marca um novo capítulo. À mudança estética no interior aliou-se também uma mudança quase total do menu, sem no entanto perder as raízes portuguesas, pelas mãos do chef João Silva.



Quem entra hoje no Blue Bistrot repara, certamente, nas diferenças. Depois de ter estado encerrado durante o mês de janeiro para obras de remodelação, o restaurante do The Vintage Hotel, entre o Rato e a Avenida da Liberdade, reabriu com um novo aspeto, ainda que tenha mantido a mesma paleta de tons marítimos em branco e azul. O grande destaque vai para um enorme sofá de dupla face, ondulante, que divide agora a sala ao meio, coroado com peças de cerâmica com formas marinhas e por candeeiros brancos suspensos no teto.

O objetivo foi tornar o espaço mais confortável e acolhedor para os clientes, explicou a relações-públicas do hotel à “Evasões”. Relativamente ao menu, coube ao chef João Silva, de 39 anos, a tarefa de o atualizar. “Houve uma mudança no espaço, mas ao nível do menu nós mantivemos a nossa reinvenção da cozinha portuguesa, [de forma a apresentarmos] uma cozinha despretensiosa, em que o sabor é muito importante, para que as pessoas estejam confortáveis e possam passar aqui um bom momento”, comentou o profissional.

Renovada das entradas às sobremesas, a carta inclui agora, nas primeiras, creme de abóbora assada com coco e gengibre acompanhado com pão de centeio de fermentação natural; salada de burrata e quinoa com legumes assados, manteiga de amêndoa e vinagre de figo; e rissóis de bacalhau e amêijoa, com molho aioli de pimento assado. À exceção do camarão picante salteado, que transitou do menu interior, o queijo de ovelha gratinado com flocos de chili, mel e noz pecan e os tacos de peixe-espada com pickles, coentros e lima são também novidade.

Dando continuidade à “reinvenção” da cozinha portuguesa, seja através do próprio receituário, seja através dos produtos, o chef João Silva introduziu, nos pratos principais, um pernil de porco cozinhado a baixa temperatura, durante 48 horas. A carne é acompanhada por arroz de forno, que em vez de levar rodelas de cenoura por cima leva puré e é finalizado com linguiça de porco preto. Novos são também o risotto de cogumelos, abóbora assada e ovo escalfado (vegetariano) e o orecchiette com pesto de manjericão vegana, bimis e caju tostado.





Quem não dispensar uma sobremesa pode agora escolher entre um cheesecake de abóbora e frutos secos e um crumble vegano de maçã e canela. Fora do horário das refeições (o almoço é servido das 12h30 às 15h e o jantar das 19h às 22h30), os hóspedes e visitantes externos ao hotel podem visitar o terraço do hotel. Já no Hangout Bar, uma sala com lareira, há cocktails com música. A animação acontece das 18h30 às 20h30 nos dias 19 de março (banda Vintage Trio), 21 (banda Racorr Duo), 26 (DJ Higor) e 28 de março (DJ Tiago Tocha).