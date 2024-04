Ao domingo, há brunch familiar no Epic Sana Lisboa (com ostras e sushi)

Do clássico camarão com molho de cocktail às ostras e sushi, passando pelo favoritos matinais como os ovos benedict com salmão, há de tudo no brunch familiar do restaurante Flor de Lis, ao domingo - com estacionamento coberto, no hotel Epic Sana Lisboa, nas Amoreiras.

No restaurante Flor de Lis, que ocupa uma grande mezzanine banhada por luz natural, o dia de domingo é sinónimo de Epic Sunday Brunch. É assim há uma década, pouco depois de o Epic Sana Lisboa ter aberto a dois passos das Amoreiras e do Marquês de Pombal. Atualmente, é o chef executivo Daniel Dionísio Costa que assina as receitas do buffet, aplicando as técnicas da cozinha Michelin do Fifty Seconds, onde esteve anteriormente. A estrutura mantém-se, dividida entre padaria e pastelaria, entradas frias, queijos e charcutaria, pratos principais e sobremesas.

À chegada, os clientes são brindados com um bellini (mistura de prosecco e sumo de pêssego), uma bebida de frutos vermelhos ou uma água aromatizada, antes de serem encaminhados às mesas com vista para o exterior. O buffet, montado numa sala limitada por cortinas, dispõe tudo a curta distância, sendo a estação do sushi – com ostras abertas, sashimi, nigiris e outras peças – a mais cobiçada. Vai sempre havendo novidades na oferta, consoante a sazonalidade, mas há também pratos quentes, como o salmão com funcho e laranja, que se mantêm como tradição.

Para adoçar a refeição, há sobremesas originais e petit-fours delicadamente expostos. O valor do brunch inclui água, refrigerantes, sumos e café. Querendo, é seguro harmonizar os pratos principais com os vinhos da marca própria Divai, assinados pelo enólogo Luís Duarte. Para as famílias com crianças é disponibilizada uma sala recatada, para ficarem mais à vontade. A animação está garantida, com jogos didáticos, pinturas faciais, atividades de pastelaria ou cozinha permanentemente supervisionadas por monitoras. A reserva prévia é aconselhada.

Epic Sana Lisboa

Avenida Eng. Duarte Pacheco, 15 (Amoreiras)

Tel.: 212 468 688

Web: sanahotels.com

Brunch, domingo, das 12h30 às 16h.

Preço: 48 euros; 24 euros (4 aos 12 anos); gratuito até aos 3 anos.