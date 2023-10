Aldeia de Folgosinho recebe Sabores da Montanha para celebrar o outono

A aldeia de Folgosinho, no concelho de Gouveia, celebra nos dias 27, 28 e 29 de outubro, a Festa dos Sabores de Montanha. O evento foca-se nos produtos associados à experiência gastronómica do outono.

“A Festa dos Sabores de Montanha constitui um certame no qual se pretende valorizar os produtos que integram essa experiência como a castanha e outros frutos secos, o pão de centeio, o mel e as compotas, a doçaria tradicional, os cogumelos, a caça e os enchidos”, descreve a a Câmara Municipal de Gouveia numa nota enviada à Agência Lusa. Será dado destaque também às atividades tradicionais e artesanais desta aldeia de montanha.

O programa inclui um magusto comunitário, experiências gastronómicas de montanha, showcookings, oficinas gastronómicas, saídas de campo, animação de rua e seminários. A organização promete aos visitantes um cenário outonal, com a decoração das ruas de Folgosinho “com motivos da época e objetos tradicionais e identitários da região”. A iniciativa terá ainda um “cunho ambiental e sustentável” estando condicionado o uso de plástico e privilegiado a reutilização e utilização de materiais biodegradáveis, salienta a autarquia.

A Festa dos Sabores de Montanha está inserida no plano de animação da Rede de Aldeias de Montanha, dinamizado pela ADIRAM – Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha, que integra 41 localidades de nove concelhos dos distritos de Castelo Branco, de Coimbra e da Guarda.

O evento é organizado pela Junta de Freguesia de Folgosinho em parceria com a Câmara Municipal de Gouveia e a ADIRAM, com o Instituto de Gouveia — Escola Profissional e as diversas associações da aldeia de Folgosinho.