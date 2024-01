A lampreia d’ O Gaveto, em Matosinhos, vai estar à prova em Lisboa

No dia 1 de fevereiro, os sabores do Restaurante O Gaveto, em Matosinhos, descem ao restaurante Grill D. Fernando, no Altis Grand Hotel, em Lisboa. Em destaque no menu vai estar a lampreia à bordalesa, um dos pratos típicos da gastronomia minhota.

Estão de volta as semanas gastronómicas do Grill D. Fernando, restaurante icónico no Altis Grand Hotel, em Lisboa. O primeiro restaurante convidado é O Gaveto, sediado em Matosinhos, e vai assumir o serviço da cozinha e da sala no dia 1 de fevereiro (quinta-feira), durante o almoço e o jantar.

O menu, cujo valor é de 60 euros por pessoa (com bebidas), começará com escabeche de sável – prato típico, nesta altura do ano, em várias zonas do país banhadas por rios -, seguindo depois com presunto de bolota pata negra, em homenagem à gastronomia ibérica. De seguida, entra em cena a lampreia à bordalesa, prato que costuma estar disponível apenas nos meses de fevereiro, março e abril, em que os peixes vão desovar nos rios Minho, Douro e Tejo.

Posta mirandesa e robalo de mar corado com cuscos e camarão são outros dos pratos que constam do menu especial do Restaurante O Gaveto, na sua presença temporária em Lisboa. Para terminar da forma doce, serão servidos pão de ló de Ovar, típica do norte do país, e tarte de amêndoas.