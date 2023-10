Cinco razões para ir aos Açores na época baixa

Além de ficarem a poucas horas de avião do continente e de o seu clima ameno convidar a passeios, mesmo no inverno, todas as ilhas oferecem diversas oportunidades para se divertir e deixar as preocupações em casa.

O verão pode já se ter despedido, mas isso não significa que tenha de guardar a mala de viagem no armário até ao próximo ano. A época baixa é ótima para entrar no avião e partir à descoberta de novas paisagens e experiências, especialmente se estas estiverem nos Açores . São nove as ilhas que compõem o arquipélago açoriano, mas os motivos para as visitar são infinitos. Descubra-os aqui.

Comer, beber e chorar por mais

Se pensava que tinha provado tudo o que a gastronomia portuguesa tinha para oferecer, espere até conhecer a cozinha açoriana. À mesa dos restaurantes vai encontrar, nada mais, nada menos, que produtos regionais e frescos, dos quais resultam petiscos, pratos e doces conventuais que a sua memória e paladar nunca esquecerão. Começando pelas entradas, não pode perder o famoso Queijo de São Jorge e os enchidos, como a linguiça e a morcela. Por falar em carnes, provar os pratos açorianos à base de vaca e porco é algo obrigatório.

Para quem aprecia um prato com sabor a mar, os Açores são, de facto, o sítio certo para desfrutar de uma maravilhosa refeição, ou não fossem as lapas, as ameijoas e as cracas servidas com esmero em cada ilha. Para sobremesa, prove as Queijadas da Vila, as Queijadas da Graciosa, as Donas Amélias e o Bolo Levedo, expoentes da doçaria açoriana. Se preferir fruta, o Ananás dos Açores é uma opção imperdível.

Já no que toca a bebidas, o vinho ocupa o grande lugar de destaque, especialmente os brancos secos e os fortificados. E não é só no restaurante que deslumbram. A prová-lo está a Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, que é Património Mundial da UNESCO.

Admirar a Natureza

Sabia que os Açores são um dos poucos destinos no mundo que ostentam três designações da UNESCO? Se este facto lhe era desconhecido, experimente admirar o património natural do arquipélago, cuja preservação mostra como o turismo nas ilhas assenta na sustentabilidade . O Geoparque Açores, classificado como Geoparque Mundial da UNESCO, é composto por paisagens muito diferentes entre si, desde as mais montanhosas às mais costeiras, mas todas bonitas à sua maneira singular.

O primeiro elemento de paisagem em que se pensa quando se fala nos Açores são os vulcões e, de facto, o geoturismo é uma das grandes valências da natureza açoriana. Existem 1766 vulcões – nove deles ativos – e, no subsolo, estão assinaladas quase 300 cavidades vulcânicas, entre grutas, algares e fendas. À superfície, multiplicam-se as caldeiras secas, lagoas em crateras, campos fumarólicos e nascentes termais, que esperam placidamente por quem as visite.

Como se tudo isso não bastasse, na sua viagem aos Açores, pode ainda encontrar uma das quatro Reservas da Biosfera (nas Fajãs de São Jorge, na Ilha Graciosa, na Ilha das Flores e na Ilha do Corvo). Além de portadoras de uma beleza ímpar, as paisagens das ilhas são ainda casa de um vasto número de animais. Entre a fauna açoriana, destacam-se várias espécies de aves e de cetáceos, que pode observar em habitat natural.

Conhecer a História e a Cultura dos Açores

Os Açores são feitos de Natureza, mas também de imensa História. Um capítulo importante da mesma está escrito no Centro Histórico de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira – classificado como Património Mundial pela UNESCO –, sendo, por isso, um local imperdível na sua viagem. Mas não é o único. Espalhados pelas nove ilhas existem vários museus, centros interpretativos e jardins, e cada um tem uma parte importante do passado, do presente e do futuro do arquipélago para transmitir.

Outra forma de compreender cada uma destas ilhas é aprender diretamente com as suas gentes. Ano após ano, na Ilha de São Miguel, milhares de locais reúnem-se para a Grande Procissão em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, mostrando assim que a religião continua a ocupar um lugar central na vida dos açorianos.

A par da fé, a indústria representa um papel fulcral para a subsistência na ilha. A Fábrica do Chá, em São Miguel; a Casa dos Bordados, na Terceira; e as Fábricas da Baleia, nas ilhas do Faial e do Pico; são alguns dos locais obrigatórios para compreender como os processos de fabrico evoluíram ao longo do tempo e de que forma os icónicos produtos açorianos nos chegam às mãos.

Cuidar do corpo e da mente

As férias são sinónimo de relaxamento, especialmente se escolher os Açores como destino. Das cascatas às nascentes de águas minerais, dos complexos termais às piscinas de águas termais exteriores de água salgada e doce, o arquipélago oferece-lhe mil e uma condições para cuidar do corpo. Se está a planear parar em termas e spas durante a sua estadia, não se esqueça de passar pelas Termas do Carapacho, na Ilha Graciosa, e pelas Termas da Ferraria, em São Miguel.

Porém, sabemos que as férias servem sobretudo para recarregar baterias mentais e emocionais. É nesse sentido que encontrará, nos Açores, retiros e experiências holísticas, com meditação, yoga e mindfulness, que o convidarão a reconectar-se com a natureza e também consigo mesmo.

Praticar desportos ao ar livre

Por outro lado, se, para si, o treino não pára nem nas férias, nos Açores também há mil e uma oportunidades para praticar desporto, mais especificamente ao ar livre. Por exemplo, os fãs de ciclismo, quer de estrada, quer de BTT, vão perceber que basta uma bicicleta para chegar às serras, montanhas, praias e fajãs mais deslumbrantes do arquipélago.

Já para quem gosta de ter os pés bem assentes na terra, a rede de caminhos pedestres e trilhos permitirá não só exercitar o corpo, como também explorar cada ilha, dos pontos mais baixos aos mais altos.

Quem tem o espírito mais aventureiro também vai encontrar nos Açores diversão garantida, especialmente nos percursos de canyoning nas ilhas das Flores, São Miguel e São Jorge. Por fim, não podemos deixar de referir os desportos náuticos que pode praticar nas águas de intensamente azuis dos Açores, como o surf, bodyboard, stand up paddle e o windsurf. Se quiser explorar as profundezas do Oceano Atlântico e contactar de perto com os seus habitantes, poderá fazer mergulho e snorkeling.