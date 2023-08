Vinho, música e gastronomia. Vem aí mais uma edição do Loureiro Ponte de Lima ConVida

De 18 a 20 de agosto, Ponte de Lima estreia um novo formato do evento que celebra a casta Loureiro.

O Loureiro Ponte de Lima ConVida está de regresso à vila mais antiga de Portugal com a participação de 20 produtores dos quatro concelhos que integram o Vale do Lima, que irão apresentar vinhos produzidos com Loureiro, a casta rainha da sub-região do Lima, da Região Demarcada dos Vinhos Verdes.

Nesta 4ª edição, organizada pela Câmara Municipal de Ponte de Lima, com o apoio da Essência Co. e da Revista de Vinhos, os vinhos casam-se com gastronomia e música, e irá existir ainda uma área lounge, para brindar ao Loureiro com vista panorâmica.

Os visitantes poderão provar diversos vinhos, conhecer as novidades dos produtores e perceber as especificidades deste terroir e desta casta. Entre provas comentadas e degustações, haverá tempo para conhecer as propostas gastronómicas de seis food trucks e ouvir a música de Pedro Simões, DJ da RFM, nos dias 18 e 19 de agosto, a partir das 23h, junto ao espaço panorâmico da Expolima, com entrada livre.

O evento decorrerá entre as 17h e a 24h no dia 18, e entre as 12h e as 24h no dia 19, e entre as 12h e as 21h no dia 20 de agosto.