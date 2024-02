Tondela recebe masterclass que é uma viagem ao mundos dos vinhos Niepoort

"Timeless Niepoort" é a masterclasse que Dirk Niepoort vai orientar no próximo dia 12 de abril, no restaurante 3 Pipos, em Tondela. O evento inclui almoço e a prova de alguns dos vinhos do Porto míticos produzidos pela família.

O terceiro evento do ciclo “Provas Fora de Série”, organizado pela garrafeira Port & Friends Wine Store com o intuito de divulgar o património vínico de Portugal, está agendado para o dia 12 de abril, no restaurante 3 Pipos, em Tondela.

A iniciativa, realizada em colaboração com a Niepoort, tem início às 11h30 com uma masterclass apresentada por Dirk Niepoort, e inclui também um almoço que será acompanhado de vinhos do Dão com assinatura do produtor.

“Timeless Niepoort”, será uma viagem ao mundo Niepoort, através de alguns vinhos do Porto míticos produzidos pela família ao longo de várias gerações, desde 1842. Em prova estarão alguns tesouros, raros e exclusivos, como o Porto Vintage 1945 ou o Porto VV, e ainda alguns vinhos surpresa.

A inscrição deverá ser feita no site da garrafeira, e tem um custo de 200 euros, valor que inclui a masterclass e o almoço.