Nova carta de cocktails de autor do Angel’s Share celebra as pontes sobre o Douro

Oito pontes sobre o rio Douro inspiram a nova - e primeira - carta de cocktails de autor do bar Angel's Share, em Vila Nova de Gaia. Todos criados pela equipa liderada por Fábio Miranda, "head bartender" do WOW.

A ponte mais óbvia, que se vê do próprio bar, é Luís I (13 euros), que dá nome a um cocktail de base picante, com licor mexicano Ancho Reyes e toque herbal dado pelo licor francês Chartreuse. Uma trufa de chocolate negro surge no topo do copo, num palito que o atravessa como uma ponte.

O Arrábida (11 euros) é servido num copo alto que “lembra a estrutura da ponte”, explica o bar em comunicado. Este celebra um encontro entre as águas do Douro, representadas pelo vinho do Porto branco Taylor’s Chip Dry, e do Atlântico, sugerido pela salicórnia, a ulva (uma alga comestível) e gotas de spirulina. Conta ainda com notas de pêssego.

A carta refere também uma ponte ferroviária, já desativada, a do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa. Gin Raw e um pouco de vinagre são a base refrescante e ligeiramente ácida deste Pocinho (12 euros), que se diferencia pela telha de manjericão e tomate, feita a partir de pickle preparado no bar.





A tropicalidade de castas da região do Douro está presente no Pinhão (11 euros). Coco, banana fermentada e maracujá dão vida ao cocktail, que ganha cor com o Rum Santisima Trinidad 7 anos. A tosta das barricas de vinho do Porto é a inspiração para o Régua (12 euros). Com fumo de Palo Santo tem como base três bebidas alcoólicas diluídas: mezcal Montelobos e os licores italianos Italicus e Luxardo Maraschino.

A ponte da Ermida, de grande altura e extensão, sugere uma “travessia até ao outro lado do Atlântico”. Surge assim um cocktail com guaraná, cachaça capucana e chocolate branco. Já os óleos de laranja adicionam uma doçura final ao Ermida (11 euros).

Já Mosteirô (12 euros) é reconhecível pela pequena cenoura que flutua no copo. Ao provar também é fácil identificá-lo: leva kombucha e uma infusão de erva príncipe, bem como bourbon Maker’s Mark. Rosa intenso é a cor do cocktail Dona Maria Pia (12 euros). Esta vem da pitaia que se junta à tequila Curado Cupreata. No copo, é rematado com espuma de manjericão.

Todos os cocktails estão disponíveis no Angel’s Share, diariamente, entre as 17.00 e a 1 hora. Para acompanhá-los, a carta tem snacks, como gyosas, tosta e tábuas de queijos e enchidos, para além da ampla seleção de vinhos e vinhos do Porto a copo e à garrafa.